طرح همزمان مذاکره و فشار نظامی نشانه غیرقابل اعتماد بودن آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار رسانه و راوی جبهه مقاومت؛ شهید علیمحمد نائینی سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سهشنبه، یکم اردیبهشت ۱۴۰۵، در مسجد حضرت امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین با حضور مقامات لشکری و کشوری و آحاد مردم برگزار شد.
در حاشیه این مراسم اسماعیل کوثری عصو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مواضع اخیر ایالات متحده، گفت: طرح همزمان ادعای مذاکره و اعمال فشارهای نظامی از جمله محاصره دریایی، نشاندهنده رویکرد متناقض و غیرقابل اعتماد مقامات آمریکایی است.
وی با انتقاد از سیاستهای واشنگتن افزود: مسئولان آمریکا، بهویژه دونالد ترامپ، همواره تصمیمات خود را بر اساس منافع یکجانبه اتخاذ کرده و در این مسیر، از تغییر مداوم مواضع ابایی ندارند.
کوثری دباره به تحولات اخیر میدانی افزود: آمریکا تصور میکرد با آغاز درگیری میتواند به اهداف خود دست یابد، اما نهتنها به این اهداف نرسیده، بلکه با توجه به برتری میدانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ناچار به پاسخگویی در برابر مطالبات ایران خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه، درباره مهلت ۶۰ روزه پیشبینیشده در قوانین داخلی آمریکا برای اخذ مجوز جنگ از کنگره و رویکرد ترامپ در در مدت پیشرو گفت: «با توجه به نزدیک شدن به این مهلت، احتمال بروز تحرکات جدید وجود دارد، اما تجربه نشان داده که مقامات آمریکایی در عمل پایبندی چندانی به قوانین خود نیز ندارند.
وی افزود: «اگر قرار بود محدودیتهای قانونی مانع اقدامات نظامی شود، اساساً چنین درگیریای شکل نمیگرفت.
کوثری درباره تحرکات اخیر آمریکا در منطقه نیز اظهار داشت: این اقدامات یا در راستای جابهجایی و جایگزینی نیروهاست یا با هدف تقویت برای انجام عملیات احتمالی صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و علاوه بر آن، پیشکسوتان دوران دفاع مقدس نیز برای انتقال تجربیات خود به نسل جوان اعلام آمادگی کردهاند.
این نماینده مجلس یادآور شد: در صورت تداوم رویکردهای خصمانه، پاسخ جمهوری اسلامی ایران در میدان تعیینکننده خواهد بود و بهگونهای خواهد بود که طرف مقابل دیگر به خود اجازه چنین اقداماتی ندهد.
