  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

طرح همزمان مذاکره و فشار نظامی نشانه غیرقابل اعتماد بودن آمریکاست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طرح همزمان ادعای مذاکره و اعمال فشارهای نظامی از جمله محاصره دریایی، نشان‌دهنده رویکرد متناقض و غیرقابل اعتماد مقامات آمریکایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار رسانه و راوی جبهه مقاومت؛ شهید علی‌محمد نائینی سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه، یکم اردیبهشت ۱۴۰۵، در مسجد حضرت امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین با حضور مقامات لشکری و کشوری و آحاد مردم برگزار شد.

در حاشیه این مراسم اسماعیل کوثری عصو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مواضع اخیر ایالات متحده، گفت: طرح همزمان ادعای مذاکره و اعمال فشارهای نظامی از جمله محاصره دریایی، نشان‌دهنده رویکرد متناقض و غیرقابل اعتماد مقامات آمریکایی است.

وی با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن افزود: مسئولان آمریکا، به‌ویژه دونالد ترامپ، همواره تصمیمات خود را بر اساس منافع یک‌جانبه اتخاذ کرده و در این مسیر، از تغییر مداوم مواضع ابایی ندارند.

کوثری دباره به تحولات اخیر میدانی افزود: آمریکا تصور می‌کرد با آغاز درگیری می‌تواند به اهداف خود دست یابد، اما نه‌تنها به این اهداف نرسیده، بلکه با توجه به برتری میدانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ناچار به پاسخگویی در برابر مطالبات ایران خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه، درباره مهلت ۶۰ روزه پیش‌بینی‌شده در قوانین داخلی آمریکا برای اخذ مجوز جنگ از کنگره و رویکرد ترامپ در در مدت پیشرو گفت: «با توجه به نزدیک شدن به این مهلت، احتمال بروز تحرکات جدید وجود دارد، اما تجربه نشان داده که مقامات آمریکایی در عمل پایبندی چندانی به قوانین خود نیز ندارند.

وی افزود: «اگر قرار بود محدودیت‌های قانونی مانع اقدامات نظامی شود، اساساً چنین درگیری‌ای شکل نمی‌گرفت.

کوثری درباره تحرکات اخیر آمریکا در منطقه نیز اظهار داشت: این اقدامات یا در راستای جابه‌جایی و جایگزینی نیروهاست یا با هدف تقویت برای انجام عملیات احتمالی صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و علاوه بر آن، پیشکسوتان دوران دفاع مقدس نیز برای انتقال تجربیات خود به نسل جوان اعلام آمادگی کرده‌اند.

این نماینده مجلس یادآور شد: در صورت تداوم رویکردهای خصمانه، پاسخ جمهوری اسلامی ایران در میدان تعیین‌کننده خواهد بود و به‌گونه‌ای خواهد بود که طرف مقابل دیگر به خود اجازه چنین اقداماتی ندهد.

کد مطلب 6807339
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      جهان تاوان تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی دولت وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مذاکره با دشمنان درجه یک ملت ایران غلط و اشتباه است. مذاکره با دشمنان درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی غلط و اشتباه است.
    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مذاکره با قاتلان ایران غلط و اشتباه است. مذاکره با جنایتکاران جنگی غلط و اشتباه است.
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مذاکره با حامیان اصلی گروهک تروریستی ضد انقلاب، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی غلط و اشتباه است.
    • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اگر دولت وحشی آمریکا جنایتکار زبان دیپلماسی نمی‌فهمد، زبان میدان معادلات را تغییر می‌دهد
    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مذاکره هیچ مشکل را حل نمی کند و از سال 1392 تاکنون هم برای همه مردم ایران، منطقه و جهان ثابت شده است.
    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بعد از مذاکره متأسفانه مشکل ایران با آمریکا و مزدورانشان 1000 برابر هم افزایش یافته است.
    • IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار بارها از خاک کشورهای عربی به ایران تجاوز و حمله کرده است پس آمریکایی ها جنایتکار دیگر حق حضور در کشورهای عربی را ندارند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها