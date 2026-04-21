به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر سهشنبه در نشست بررسی مشکلات تولیدکنندگان شهرستان گلوگاه، مسئولان محلی و نماینده مجلس شورای اسلامی بر لزوم توسعه زیرساختها، تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و رفع موانع تولید تأکید کردند.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به اهمیت کریدور شمال به جنوب اظهار کرد: تکمیل این محور میتواند شرق مازندران را به یک منطقه مهم ترانزیتی تبدیل کند و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.
وی افزود: با بهرهبرداری از این مسیر، بخش قابلتوجهی از گردشگران از شرق استان عبور خواهند کرد که این امر به رونق اقتصادی منطقه کمک میکند.
شریعتی با اشاره به مشکلات حوزه آب در گلوگاه تصریح کرد: این شهرستان به لحاظ منابع آبی در وضعیت بحرانی قرار دارد و انتقال آب سد گلورد برای توسعه کشاورزی منطقه ضروری است.
نرخ بیکاری در شرق مازندران بالا است
نماینده شرق مازندران همچنین با بیان اینکه نرخ بیکاری در این منطقه بالاست، بر لزوم ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد و گفت: تأمین زیرساختهای انرژی برای واحدهای تولیدی از جمله زنجیره ساوانا در بهشهر ضروری است.
وی اعتبار اختصاصیافته برای زیرگذر تیلهنو را ناکافی دانست و خواستار افزایش منابع مالی برای تسهیل دسترسی به شهرک صنعتی شد.
در ادامه، عقیل محمودی سفیدکوهی، فرماندار گلوگاه، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختی اظهار کرد: در دولت چهاردهم بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساختهای این شهرستان تخصیص یافته است.
وی محور گلوگاه به دامغان را یکی از شریانهای حیاتی توسعه اقتصادی منطقه دانست و افزود: تکمیل این مسیر نقش مهمی در رونق تولید و جذب سرمایهگذاری خواهد داشت.
فرماندار گلوگاه، توسعه صنایع، تقویت زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاران را از نیازهای اساسی این شهرستان برشمرد.
حجتالاسلام شیخ عزیزی، امام جمعه گلوگاه نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت تولید، گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور دارند و فعالیت آنان نوعی جهاد در مسیر خودکفایی و مقابله با دشمن است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه درمان، از افزایش تعداد عملهای جراحی در این شهرستان خبر داد و بر ضرورت تکمیل پروژههای درمانی تأکید کرد.
در این نشست، تولیدکنندگان و کارآفرینان گلوگاه نیز مهمترین مشکلات خود را کمبود سرمایه در گردش، نقدینگی و ضعف زیرساختهای انرژی عنوان کردند و خواستار حمایت جدی مسئولان در این زمینه شدند.
نظر شما