به گزارش خبرگزاری مهر از مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در ماه بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد.
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۴ جمعاً ۳۸٬۵۹۱ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۱٬۲۷۵ تن، ۵۵.۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۳٬۹۸۲ تن، بز و بزغاله با ۲٬۴۴۹ تن و سایر انواع دام با ۸۸۵ تن، بهترتیب ۳۶.۲ درصد، ۶.۴ درصد و ۲.۳ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشاندهنده افزایش ۱۰ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در بهمن ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۳ برای گوسفند و بره ۱۶ درصد، برای بز و بزغاله ۱۴ درصد، برای گاو و گوساله ۶ درصد و برای گاومیش و بچهگاومیش ۳۵ درصد افزایش، و برای شتر و بچهشتر ۳ درصد کاهش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (دی) در حدود ۶ درصد کاهش داشته است.
بررسی نتایج حاصل از سایر طرحهای آمارگیری در زیربخش دام نشان میدهد که بخشی از کشتار دام، بهویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاههای رسمی انجام میشود، که آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.
