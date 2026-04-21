وزیر جهاد: امنیت غذایی و آرامش در بازار کالاهای اساسی پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تبیین وضعیت امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی اخیر، گفت: با تکیه بر توان و ظرفیت تولید داخلی و مدیریت ذخایر راهبردی موفق شدیم چالش‌های همزمان اقتصادی و امنیتی در شرایط جنگی را مدیریت کنیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان و شهدای جنگ رمضان، افزود: سازمان‌های امور اراضی و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در تهران و برخی ساختمان‌های اداری جهاد کشاورزی در استان‌ها مورد حمله دشمن قرار گرفت و ۱۱ تن از کارکنان و بیش از ۶۰ تن از بهره‌برداران و کشاورزان در جریان جنگ اخیر به شهادت رسیدند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیچیدگی‌های شرایط جنگی در دو ماه گذشته تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در پایان سال 1404 همزمان با چهار چالش بزرگ «اجرای اصلاحات اقتصادی»، «بازار ماه مبارک رمضان»، «بازار شب عید نوروز» و «جنگ تحمیلی سوم» رو به رو بود که با تدابیر و برنامه‌ریزی‌های انجام شده از چند ماه قبل توانستیم، علاوه بر صیانت از امنیت غذایی، ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی را حفظ کنیم.

وی تاکید کرد: با وجود تحریم و محدودیت‌های وارداتی و مشکلاتی که در بنادر جنوبی در زمان جنگ ایجاد شد، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی و فراهم شده که حتی در سخت‌ترین شرایط هم بازار از پایداری و ثبات کامل برخوردار خواهد بود.

نوری قزلجه افزود: با تکیه بر تولید داخلی و ذخایر انبارها از بروز هرگونه بحران در تولید گوشت و مرغ جلوگیری کردیم و در تداوم جنگ نیاز بازار تامین و روند توزیع و عرضه بدون کمترین خللی برقرار خواهد بود.

وی با قدردانی از هوشمندی مردم و عدم وقوع «خرید هیجانی» در دوران جنگ، یادآور شد: ثبات و آرامش بازار، نتیجه حس همدلی و همبستگی اجتماعی و اعتماد مردم به وعده‌ها و برنامه‌های دولت است، باید تلاش کنیم این انسجام و وحدت در چارچوب تحقق شعار سال حفظ و تقویت شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سفر ترکیه و قرقیزستان و دیدار با همتایان خود در کشورهای همسایه و منطقه، گفت: وزرای کشاورزی کشورهایی که با آنها دیدار کردم، به اقتدار و مقاومت ملت ایران در جنگ تحمیلی در برابر آمریکا و رژیم صهیونی و پیروزی قطعی ایران اذعان کردند، که نشان‌دهنده اعتبار و عزت ایران در منطقه و جهان است.