آغاز پویش «مهربانی» در لرستان باهدف آزادسازی زنان زندانی

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر امور زنان و خانواده استانداری لرستان با همکاری ستاد مردمی رسیدگی به دیه استان، پویش «مهربانی» را باهدف آزادسازی زنان زندانی جرائم غیرعمد، همزمان با آغاز دهه کرامت راهاندازی کرد.
این پویش با شعار «زندان جای مادران نیست» و باهدف حمایت از مادرانی که به دلیل جرائم غیرعمد در زندان به سر میبرند، تلاش میکند با جلب مشارکتهای مردمی، زمینه بازگشت این بانوان به آغوش خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس را فراهم کند.
بر اساس اعلام دفتر امور زنان و خانواده استانداری لرستان، کمکهای مردمی جمعآوریشده در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت ستاد دیه، صرف آزادی زنان زندانی واجد شرایط خواهد شد.
اطلاعات واریز کمکهای مردمی برای مشارکت در این پویش به شرح زیر است:
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۱۱۱۸۷
شمارهحساب: ۰۲۰۱۱۰۸۵۸۴۰۰۶
شماره شبا: ۷۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۱۰۸۵۸۴۰۰۶
