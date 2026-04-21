مهیار آشوری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری گسترده این مراسم در سطح استان خبر داد و آن را فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و انتقال فضای معنوی حرم مطهر امام رضا (ع) به اقصی نقاط قزوین دانست.

آشوری‌ها با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، بر اهمیت برگزاری رویدادهایی که بتواند همدلی و همبستگی ملی را ارتقا بخشد، تأکید کرد و گفت: جشن‌های زیر سایه خورشید، مردم را حول محور محبت اهل‌بیت (ع) گرد هم می‌آورد و می‌تواند در ایجاد فضایی از آرامش، امید و همبستگی اجتماعی نقش بسزایی ایفا کند.

وی افزود: مفهوم «زیارت از راه دور» در این جشن‌ها نمود پیدا می‌کند؛ گویی دیوارهای حرم رضوی به وسعت ایران اسلامی گسترده شده و پرچم متبرک و پیام مهربانی امام رضا (ع) به میان مردم می‌آید. این گستره معنوی، سرمایه‌ای عظیم برای تقویت انسجام اجتماعی است.

دبیر اجرایی «زیر سایه خورشید» استان قزوین با اشاره به برنامه‌های امسال، تصریح کرد: با همکاری گروه‌های مردمی، جوانان و سازمان‌های فرهنگی، شاهد برگزاری آیین‌های متنوعی در سطح شهر، مناطق حاشیه‌ای و روستاها خواهیم بود. این برنامه‌ها شامل تجمعات خیابانی، دیدارهای مردمی، محافل معنوی و ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری برای تمام سنین، به ویژه کودکان و نوجوانان است.

آشوری‌ها با تأکید بر رویکرد مردمی و دسترسی آسان به این برنامه‌ها، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که جشن‌ها فضایی صمیمی، پرنشاط و در دسترس برای عموم مردم فراهم کند و روحیه همدلی و همکاری را در جامعه تقویت نماید.

وی در پایان از عموم مردم استان قزوین دعوت کرد تا با حضور در این برنامه‌ها، در عطرآگین ساختن شهر با فضای رضوی و تقویت پیوند قلبی میان مردم و ساحت مقدس امام رضا (ع) سهیم باشند.