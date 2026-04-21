کاروان خادمان رضوی وارد گیلان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه کاروان خادمان حضرت امام رضا (ع) با عنوان «زیر سایه خورشید» همزمان با دهه کرامت از طریق راه‌آهن وارد استان گیلان شد و مورد استقبال پرشور مردم ولایتمدار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، برنامه استقبال از این کاروان در عصر روز پنجشنبه، سوم اردیبهشت ماه، از میدان صیقلان تا حرم مطهر حضرت فاطمه اُخری (س)، خواهر گرامی حضرت امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

مردم رشت در این مراسم معنوی با لبیک به ندای «یا رضا» و با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، میزبان خادمان امام هشتم خواهند بود.

جشن بزرگ مردمی در شب ولادت امام رضا (ع)

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کاروان «زیر سایه خورشید» در گیلان، جشن بزرگ مردمی ولادت حضرت امام رضا (ع) است که در شب ولادت امام هشتم در میدان شهدای ذهاب (میدان شهرداری) رشت برگزار خواهد شد.

این جشن با حضور گسترده مردم ولایتمدار رشت و با برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی همراه خواهد بود.

ترویج فرهنگ زیارت از راه دور؛ اولویت اصلی کاروان

خادمان امام رضا (ع) یکی از مهم‌ترین اهداف این کاروان را ترویج فرهنگ زیارت از راه دور عنوان کرده‌اند و تأکید دارند که نقش رسانه‌ها در این بخش بسیار پررنگ و حیاتی است.

گفتنی است، کاروان «زیر سایه خورشید» همه ساله همزمان با دهه کرامت و ولادت حضرت امام رضا (ع) به نقاط مختلف کشور سفر می‌کند و با حضور در شهرها و روستاهای دورافتاده، شادی و معنویت را به ارمغان می‌آورد.