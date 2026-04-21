به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جمال ایزدی با اشاره به تقارن دهه کرامت با شرایط جنگی کشور و حوادث اخیر، اظهار کرد: برنامههای فرهنگی در بقاع متبرکه با محوریت مناسبتهای این ایام پیشبینی شده است.
معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: دهه کرامت از ولادت حضرت معصومه (س) آغاز میشود؛ روز پنجم ذیالقعده بهعنوان روز تکریم امامزادگان، روز ششم ذیالقعده سالروز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) و ۱۱ ذیالقعده سالروز ولادت امام رضا (ع) است.
وی با بیان اینکه در تمام شهرستانهای استان همایش تجلیل از اصحاب بقاع متبرکه در روز ۵ ذی القعده برگزار میشود، تصریح کرد: همایش استاتی امسال روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت در امامزادگان هاشم و محتشم روستای پیوژن مشهد برگزار خواهد شد. در این مراسم از منتخبین اصحاب بقاع شامل اعضای هیئتامنا، مبلغان، خیرین، مسئولان همکار و دستاندرکاران بقاع متبرکه تجلیل میشود.
ایزدی با اشاره به برنامههای دهه کرامت در بقاع شاخص استان، اظهار کرد: در مشهد و روستاهای اطراف حدود ۸۲ بقعه متبرکه بهعنوان مجری طرح فعال هستند که از جمله آنها میتوان به آستان مقدس امامزاده غیاثالدین محمد (گنبد خشتی)، امامزادگان یاسر و ناصر در طرقبه، آستان عباس، آستان خواجه مراد، مجموعۀ دهسرخ و آستان یحیی بن زید در میامی اشاره کرد.
معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با تأکید بر اهداف برنامههای دهه کرامت، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ رضوی، تکریم کرامت انسانی، گسترش معارف اهلبیت (ع)، تقویت وحدت ملی، همدلی اجتماعی، امیدآفرینی، توجه به شرایط کشور و ضرورت حفظ آرامش عمومی، استفاده حداکثری از ظرفیت بقاع متبرکه و گروههای مردمی و تولید محتوای متناسب با مخاطب در فضای مجازی از جمله این اهداف است.
وی شعار محوری امسال در بقاع متبرکه را «ایران امامرضایی، متحد و مقتدر و پیروز» اعلام کرد و افزود: در این ایام، محافل انس با قرآن، سخنرانیهای معرفتی، کرسیهای تبیین با پرسش و پاسخ، نشستهای سبک زندگی ایرانیاسلامی با محوریت امام رضا (ع) و ویژهبرنامههایی برای کودک، نوجوان و خانواده برگزار میشود.
