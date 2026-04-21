۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

فعالیت ۸۲ بقعه مجری طرح ویژه‌برنامه‌های دهه کرامت در مشهد

فعالیت ۸۲ بقعه مجری طرح ویژه‌برنامه‌های دهه کرامت در مشهد

مشهد- معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: در مشهد و روستاهای اطراف حدود ۸۲ بقعه متبرکه به‌عنوان مجری طرح ویژه برنامه های دهه کرامت فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جمال ایزدی با اشاره به تقارن دهه کرامت با شرایط جنگی کشور و حوادث اخیر، اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی در بقاع متبرکه با محوریت مناسبت‌های این ایام پیش‌بینی شده است.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: دهه کرامت از ولادت حضرت معصومه (س) آغاز می‌شود؛ روز پنجم ذی‌القعده به‌عنوان روز تکریم امامزادگان، روز ششم ذی‌القعده سالروز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) و ۱۱ ذی‌القعده سالروز ولادت امام رضا (ع) است.

وی با بیان اینکه در تمام شهرستان‌های استان همایش تجلیل از اصحاب بقاع متبرکه در روز ۵ ذی القعده برگزار می‌شود، تصریح کرد: همایش استاتی امسال روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت در امامزادگان هاشم و محتشم روستای پیوژن مشهد برگزار خواهد شد. در این مراسم از منتخبین اصحاب بقاع شامل اعضای هیئت‌امنا، مبلغان، خیرین، مسئولان همکار و دست‌اندرکاران بقاع متبرکه تجلیل می‌شود.

ایزدی با اشاره به برنامه‌های دهه کرامت در بقاع شاخص استان، اظهار کرد: در مشهد و روستاهای اطراف حدود ۸۲ بقعه متبرکه به‌عنوان مجری طرح فعال هستند که از جمله آنها می‌توان به آستان مقدس امامزاده غیاث‌الدین محمد (گنبد خشتی)، امامزادگان یاسر و ناصر در طرقبه، آستان عباس، آستان خواجه مراد، مجموعۀ ده‌سرخ و آستان یحیی بن زید در میامی اشاره کرد.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با تأکید بر اهداف برنامه‌های دهه کرامت، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ رضوی، تکریم کرامت انسانی، گسترش معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت وحدت ملی، همدلی اجتماعی، امیدآفرینی، توجه به شرایط کشور و ضرورت حفظ آرامش عمومی، استفاده حداکثری از ظرفیت بقاع متبرکه و گروه‌های مردمی و تولید محتوای متناسب با مخاطب در فضای مجازی از جمله این اهداف است.

وی شعار محوری امسال در بقاع متبرکه را «ایران امام‌رضایی، متحد و مقتدر و پیروز» اعلام کرد و افزود: در این ایام، محافل انس با قرآن، سخنرانی‌های معرفتی، کرسی‌های تبیین با پرسش و پاسخ، نشست‌های سبک زندگی ایرانی‌اسلامی با محوریت امام رضا (ع) و ویژه‌برنامه‌هایی برای کودک، نوجوان و خانواده برگزار می‌شود.

