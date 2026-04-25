به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن موسوی، شب جمعه در مراسم نوزدهمین جشن زیر سایه خورشید که به میزبانی روستای بنستان بهاباد برگزار شد اظهار کرد: حضور خادمان امام رضا (ع) نمادی از پیوند فرهنگی مردم با آستان قدس رضوی و فرصتی برای تجدید عهد با امام معصوم است.

وی با اشاره به تداوم این جشن‌ها علی‌رغم شرایط سخت کشور، تاکید کرد که این برنامه‌ها امید و محبت اهل‌بیت (ع) را در دل مردم تقویت کرده و با هدف ترویج فرهنگ زیارت و گسترش معارف رضوی برگزار می‌شوند.

وی افزود: هدف اصلی این کاروان‌ها ترویج فرهنگ زیارت، گسترش معارف رضوی و ایجاد فضای معنوی در ایام جشن‌های میلاد حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) است تا مردم بتوانند در این محافل معنوی از حال و هوای زیارت و برنامه‌های فرهنگی بهره‌مند شوند.

روحانی کاروان تاکید کرد: حضور خادمان رضوی در میان مردم، فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوندهای معنوی، ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و زنده نگه داشتن شور و شعور رضوی در جامعه است.