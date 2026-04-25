۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۵

جشن‌های رضوی نماد پیوند فرهنگی مردم با آستان قدس رضوی است

یزد - مسئول کاروان زیر سایه خورشید در یزد گفت: حضور خادمان امام رضا (ع) در شهرها، نه‌تنها نمادی از پیوند فرهنگی مردم با آستان قدس رضوی بود، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با امام رضا(ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن موسوی، شب جمعه در مراسم نوزدهمین جشن زیر سایه خورشید که به میزبانی روستای بنستان بهاباد برگزار شد اظهار کرد: حضور خادمان امام رضا (ع) نمادی از پیوند فرهنگی مردم با آستان قدس رضوی و فرصتی برای تجدید عهد با امام معصوم است.

وی با اشاره به تداوم این جشن‌ها علی‌رغم شرایط سخت کشور، تاکید کرد که این برنامه‌ها امید و محبت اهل‌بیت (ع) را در دل مردم تقویت کرده و با هدف ترویج فرهنگ زیارت و گسترش معارف رضوی برگزار می‌شوند.

موسوی، حضور خادمان رضوی را فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوندهای معنوی و زنده نگه داشتن شور و شعور رضوی در جامعه خواند.

وی افزود: هدف اصلی این کاروان‌ها ترویج فرهنگ زیارت، گسترش معارف رضوی و ایجاد فضای معنوی در ایام جشن‌های میلاد حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) است تا مردم بتوانند در این محافل معنوی از حال و هوای زیارت و برنامه‌های فرهنگی بهره‌مند شوند.

روحانی کاروان تاکید کرد: حضور خادمان رضوی در میان مردم، فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوندهای معنوی، ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و زنده نگه داشتن شور و شعور رضوی در جامعه است.

    • مجید IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      یا امام رضا(ع)

