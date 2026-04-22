به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، شبکه ان بی سی گزارش داد، سرویس اطلاعات آمریکا معتقد است ایران همچنان منابع نظامی عظیمی در اختیار دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و پیت هگست وزیر جنگ این کشور بارها مدعی نابودی کامل توان نظامی ایران شده اند.

در این گزارش آمده است، جیمز آدامز مدیر آژانس اطلاعات دفاع آمریکا پیشتر اعتراف کرده بود که ایران همچنان هزاران موشک و پهپاد در اختیار دارد که می تواند تهدیدی برای نظامیان آمریکایی در منطقه باشد.

همچنین در گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا آمده است، بسیاری از سکوهای پرتاب موشک ایران که آسیب دیده اند قابل تعمیر هستند و یا آن که در مکان های زیر زمینی پنهان شده اند.