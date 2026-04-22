  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

ان‌بی‌سی: ادعای ترامپ درباره ایران صحت ندارد

شبکه ان بی سی بر دروغ بودن ادعای ترامپ و وزیر جنگ آمریکا در خصوص توان نظامی ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، شبکه ان بی سی گزارش داد، سرویس اطلاعات آمریکا معتقد است ایران همچنان منابع نظامی عظیمی در اختیار دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و پیت هگست وزیر جنگ این کشور بارها مدعی نابودی کامل توان نظامی ایران شده اند.

در این گزارش آمده است، جیمز آدامز مدیر آژانس اطلاعات دفاع آمریکا پیشتر اعتراف کرده بود که ایران همچنان هزاران موشک و پهپاد در اختیار دارد که می تواند تهدیدی برای نظامیان آمریکایی در منطقه باشد.

همچنین در گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا آمده است، بسیاری از سکوهای پرتاب موشک ایران که آسیب دیده اند قابل تعمیر هستند و یا آن که در مکان های زیر زمینی پنهان شده اند.

کد مطلب 6807955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      توان نظامی ایران در جنگ 12روزه و هم در جنگ 40 روزه 100 برابر افزایش یافته است و هم بیشتر می شود.
    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      همه پایگاه های آمریکا به طور کامل باید نابود شود و به نفع منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، جهان است و هم واجب است.

