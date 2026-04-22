۱۷۵ میلیارد تومان تجهیزات راهداری به سمنان رسید؛ ورود ۱۳ دستگاه مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان از بهره برداری ۱۳ ماشین راهداری در شهر سمنان خبر داد و بیان کرد: این تجهیزات شامل بیل مکانیکی، گریدر، لودر، مینی لودر، کامیونت گشت راهداری، کشنده تریلی، جاروب و دستگاه بازیافت آسفالت گرم است.

وی هزینه تمام شده تامین این تجهیزات را ۱۷۵ میلیارد تومان برآورد کرد و ادامه داد: این اعتبار از محل اعتبارات استانی و اوراق مرابحه تامین شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان افزوده شده این تجهیزات را به ناوگان راهسازی یک ضرورت خواند و اضافه کرد: این تجهیزات در محورهای کوهستانی نیازمند به حضور سریع نقش محوری دارند.

قدمی اظهار داشت: با نوسازی ناوگان راهداری عملکرد حوزه نگهداری راه‌ها، مدیریت شرایط اضطراری، بازگشایی مسیرها و بهسازی روسازی جاده ها ارتقا خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه این ناوگان جدید افزایش ایمنی جاده ای را در پی خواهد داشت، افزود: قطعا تامین ماشین آلات جدید با توجه به گستردگی استان سمنان همچنان در اولویت این اداره کل قرار دارد.