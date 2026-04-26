اجرای طرح هادی در ۷ روستای تفتان؛ ۵۰ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله احمدزهی ظهر یکشنبه در بازدید از روند اجرای آسفالت گرم روستاهای دهپابید و کارواندر، با قدردانی از همکاری مؤثر بنیاد مسکن و دهیاری‌ها اظهار داشت: امسال اجرای طرح هادی برای هفت روستای شهرستان تفتان پیش‌بینی شده است.

مدیر بنیاد مسکن تفتان افزود: در حال حاضر ۵۰ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت در دست اجرا قرار دارد که بخش قابل توجهی از آن در روستاهای دهپابید و کارواندر در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک دهیاری‌ها با مجموعه بنیاد مسکن، نقش کلیدی در تسریع روند اجرای پروژه‌های عمرانی و بهبود زیرساخت‌های روستایی دارد.