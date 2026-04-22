به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت حمیدرضا رئیسی، با اعلام این خبر افزود: بیمه تکمیلی درمان ویژه دانشجویان دوره دستیاری و دکتری تخصصی تداوم دارد و اجرا میشود، این بیمه از سال ۱۴۰۰ و در زمان شیوع بیماری کرونا جهت حمایت از این دانشجویان برقرار شده است.
وی ادامه داد: مبلغ حق بیمه ماهیانه ۶۹۰ هزار تومان به ازای هر دانشجو بر اساس سال ۱۴۰۵ است و این مبلغ سرانه سالیانه با توجه به مناقصه برگزار شده ممکن است تغییر کند.
رئیسی تصریح کرد: زمان ثبتنام این بیمه معمولاً هر سال در نیمه دوم اسفند ماه و پس از برگزاری مناقصه، از طریق سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس my.srd.ir به کلیه دانشجویان مجاز اطلاعرسانی میشود.
وی افزود: دانشجویانی که موفق به ثبتنام در اسفند ماه ۱۴۰۴ نشدهاند، میتوانند تا پایان اردیبهشتماه سال جاری نسبت به ثبت درخواست خود از طریق سایت مذکور اقدام کنند.
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت توضیح داد: تعهدات سازمان بیمهگر شامل هزینههای بستری و جراحی عمومی تا سقف ۴۰ میلیون تومان، جراحیهای تخصصی تا سقف ۸۰ میلیون تومان و هزینههای پاراکلینیکی تا سقف ۸ میلیون تومان است.
وی یادآور شد: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در پایان سال، سرانه بیمه تکمیلی را به عنوان بدهی دانشجو در پرونده ثبت میکند و دانشجو شش ماه پس از فراغت از تحصیل، در ۴۸ قسط نسبت به بازپرداخت آن اقدام خواهد کرد.
