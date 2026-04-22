  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

تشریح نشست مجمع نمایندگان تهران با وزیر بهداشت

تشریح نشست مجمع نمایندگان تهران با وزیر بهداشت

وزیر بهداشت، در خصوص نشست مشترک با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در تشریح جزئیات نشست اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با مدیران وزارت بهداشت، اظهار داشت: عمده مباحث معطوف به موضوعات و مسائل مورد نظر نمایندگان در حوزه سلامت، به‌ ویژه در دوران جنگ و همچنین رسیدگی‌ها برای بیمارستان‌های در حال افتتاح در استان تهران بود.

وی افزود: در این نشست، گزارشی از عملکرد حوزه بهداشت در زمان جنگ، خدمات‌رسانی به مجروحین، اقدامات انجام‌ شده در بیمارستان‌ها، میزان آسیب‌دیدگی برخی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در کشور و نیز تمهیدات پیش‌بینی‌ شده برای تأمین دارو و تجهیزات در ایام جنگ ارائه شد تا در آن دوران کمبودی احساس نشود.

وزیر بهداشت با اشاره به تلاش‌های کادر سلامت در دوران جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: همکاران ما در سراسر کشور در ایام جنگ بدون وقفه و بدون کوچک‌ترین کمبودی خدمت ارائه کردند.

ظفرقندی با اشاره به فضای کارشناسی جلسه گفت: بحث‌هایی که داشتیم عمدتاً کارشناسی و فنی بود. توضیحاتی در خصوص برخی ابهامات و شبهاتی که مطرح شده بود ارائه شد و تا حد امکان رفع شبهه صورت گرفت.

وی افزود: امیدواریم با همکاری و همفکری نمایندگان به‌ ویژه در بخش‌هایی که برای تأمین منابع نیاز به همراهی مجلس وجود دارد، بتوانیم از مشکلات موجود عبور کنیم و زمینه ارتقای هر چه بیشتر خدمات سلامت به مردم را فراهم آوریم.

کد مطلب 6808176
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها