به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ده‌ها شهرک نشین صهیونیست روز چهارشنبه به صحن‌های مسجد الاقصی یورش بردند. این اقدام در چارچوب فراخوان‌های گروه‌های موسوم به «هیکل» برای یورش‌های گسترده و برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در داخل مسجد، همزمان با آنچه «روز استقلال» در تقویم عبری (سالروز نکبت یا فاجعه اشغال فلسطین) می‌خوانند، صورت گرفت.

شهرک نشینان اسرائیلی از ورودی المغاربه و با حفاظت پلیس رژیم صهیونیستی وارد مسجد الاقصی شدند.

شاهدان عینی گفتند که شهرک نشینان، آیین‌های تلمودی را به جا آوردند، دعاهای بلند خواندند و رقص‌های ویژه اجرا کردند.

اداره اوقاف اسلامی قدس اعلام کرد که صبح امروز چهارشنبه ۵۰۸ شهرک‌نشین صهیونیست به مناسبت سالروز اشغال فلسطین به مسجد الاقصی تعرض کردند.

بر اساس این گزارش، این اقدام در حالی صورت گرفت که پلیس رژیم صهیونیستی محدودیت‌هایی را برای ورود نمازگزاران فلسطینی به این مکان مقدس اعمال کرده بود.

شهرک‌نشینان در جریان این یورش، اقدام به برگزاری آیین‌های تلمودی، نماز با صدای بلند و رقص در محوطه مسجد الاقصی کردند.

واکنش حماس

عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر امور قدس در جنبش حماس هارون ناصرالدین، طی بیانیه‌ای، اعلام کرد: بی‌حرمتی گروه‌های شهرک‌نشین به صحن‌های مسجد مبارک «الاقصی» نشان‌دهنده تشدید جنگ دینی‌ای است که اشغالگران علیه الاقصی به راه انداخته‌اند. این امر در ادامه تلاش‌ها برای تثبیت پروژه یهودی‌سازی، تقسیم زمانی و مکانی و تحمیل آیین‌های تلمودی در صحن‌های مسجد است.

ناصرالدین گفت این یورش‌های فزاینده، میزان افراط‌گرایی، کینه و نیرنگی را که شهرک‌نشینان نسبت به مسجدالاقصی و شهر قدس در سر دارند آشکار می‌کند و همچنین بازتاب‌دهنده غروری است که دولت افراطی اشغالگر، حامی این یورش‌ها، از خود نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد که مسجدالاقصی حقی کاملاً اسلامی است و هیچ تلاشی برای محو هویت یا تغییر ویژگی‌های آن موفق نخواهد شد. او اشغالگران را مسئول کامل پیامدهای این سیاست‌های یهودی‌سازی و تجاوزها دانست.

هارون ناصرالدین از مردم فلسطین در قدس، سرزمین‌های اشغالی و تمامی نقاط تماس خواست برای حضور گسترده و اعتکاف در صحن‌های مسجدالاقصی بسیج شوند و همچنین از امت عربی و اسلامی درخواست کرد برای حمایت از الاقصی و در مخالفت با تجاوز اشغالگران علیه سرزمین، مردم و مقدسات، به پا خیزند.