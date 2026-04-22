  1. استانها
  2. قم
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

پیام تسلیت مقام معظم رهبری به آیت‌الله نوری همدانی

قم- مقام معظم رهبری در پی درگذشت حجت‌الاسلام سید حسین موسوی تبریزی به آیت‌الله نوری همدانی تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)

ارتحال جناب حجةالاسلام و المسلمین موسوی تبریزی (رحمة الله علیه) را به حضرتعالی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و بقاء و طول عمر با برکت جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم خواستارم.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۳۱/ فروردین/ ۱۴۰۵ مطابق با

۲ / ذی القعده / ۱۴۴۷

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها