به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)

ارتحال جناب حجةالاسلام و المسلمین موسوی تبریزی (رحمة الله علیه) را به حضرتعالی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و بقاء و طول عمر با برکت جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم خواستارم.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۳۱/ فروردین/ ۱۴۰۵ مطابق با

۲ / ذی القعده / ۱۴۴۷