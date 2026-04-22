به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)
ارتحال جناب حجةالاسلام و المسلمین موسوی تبریزی (رحمة الله علیه) را به حضرتعالی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض مینمایم و بقاء و طول عمر با برکت جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم خواستارم.
سید مجتبی حسینی خامنهای
۳۱/ فروردین/ ۱۴۰۵ مطابق با
۲ / ذی القعده / ۱۴۴۷
