به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان(ستفا) جهاددانشگاهی، دکتر حمید صابرفرزام ضمن جمع‌بندی وضعیت سال گذشته و تبیین مسیر پیش‌ روی سازمان تجاری سازی گفت: سال ۱۴۰۴ برای کشور و برای بخش‌های مرتبط با فناوری و اشتغال، سالی دشوار و مملو از چالش‌های پیش‌بینی‌نشده بود، اما در میان این سختی‌ها، تلاش و پشتکار همکاران ما در سازمان تجاری سازی موجب شد تا بتوانیم بخشی از مأموریت‌های مهم خود را با کیفیت قابل قبول پیش ببریم از همین رو این همدلی و روحیه جهادی مایه امید و دلگرمی است.

وی افزود: ورود به سال ۱۴۰۵ در حالی انجام می‌شود که متغیرهای اقتصادی، شرایط تولید و مسائل ساختاری فناوری در کشور در وضعیت حساسی قرار دارند. بنابراین ما نه‌تنها باید آماده مواجهه با شرایط پیچیده‌تر باشیم، بلکه باید سهم خود را در کمک به بازسازی و تقویت ظرفیت‌های فناورانه و اشتغال‌محور کشور پررنگ‌تر از گذشته ایفا کنیم.

رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان با اشاره به جایگاه ویژه جهاددانشگاهی در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور افزود: جهاد دانشگاهی نهادی است که بر مبنای نوآوری، حل مسئله و کاربست دانش در متن جامعه شکل گرفته است. در سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان نیز ما وظیفه داریم این نگاه را به عمل تبدیل کنیم. مأموریت ما تنها اجرای برنامه‌های جاری نیست؛ بلکه باید به دنبال خلق ارزش، توسعه ظرفیت‌ها، و گشودن مسیرهای جدید برای فناوری‌های راهبردی و اشتغال پایدار باشیم.

وی با تشریح مسئولیت‌های راهبردی سازمان تجاری سازی بیان کرد: در حوزه فناوری، کشور نیازمند ارتقای سطح فناوری، توسعه محصولات رقابت‌پذیر و تسهیل فرآیندهای تجاری‌سازی است. این موضوع صرفاً یک اقدام تخصصی نیست، بلکه یک ضرورت ملی است. ما باید بتوانیم میان توان علمی کشور و نیازهای واقعی صنعت و جامعه پل ارتباطی ایجاد کنیم و این یکی از اصلی‌ترین وظایف سازمان ماست.

رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان درباره حوزه اشتغال نیز اظهار داشت: در بخش اشتغال، با مجموعه‌ای از تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستیم. از یک سو نیاز به مهارت‌آموزی و توانمندسازی نسل جوان بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود، و از سوی دیگر باید مدل‌های جدید کاری، حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و مشاوره‌های مبتنی بر داده و تجربه را در دستور کار قرار دهیم. ما باید نقش فعالی در هدایت نیروهای انسانی، ایجاد مسیرهای شغلی پایدار و کاهش فاصله بین عرضه مهارت و تقاضای بازار داشته باشیم.

وی افزود: امسال هیچ بخشی از سازمان مجاز نیست تنها در محدوده وظایف سنتی یا معمول خود بماند. شرایط کشور ایجاب می‌کند که نگاه ما مسئله‌محور، اقدام‌محور و نتیجه‌محور باشد. ما باید توان سازمان را در اختیار رفع نیازهای واقعی کشور قرار دهیم و راه‌حل‌های عملیاتی ارائه کنیم.

معاون جهاددانشگاهی با تاکید بر ضرورت هماهنگی درونی و بهبود کارآمدی ساختارهای سازمانی گفت: یکی از اولویت‌های ما در سال ۱۴۰۵ ارتقای کیفیت همکاری‌های درون‌سازمانی، بهبود فرآیندها و افزایش چابکی ساختار است. هر مقدار که بتوانیم از موازی‌کاری‌ها را باید کم کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم، این موضوع امکان تمرکز ما بر مأموریت‌های اصلی و اثرگذاری را بیشتر فراهم میکند.

وی افزود: سازمان ما باید تصویر روشنی از مسیر رشد خود داشته باشد؛ چه در توسعه خدمات فناورانه، چه در گسترش نقش ملی در حوزه اشتغال. این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، انسجام عملیاتی و استمرار در پیگیری اهداف است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اگر عزم جمعی و تلاش پیوسته وجود داشته باشد، محدودیت‌ها مانع تحقق اهداف نخواهند شد.

رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان همچنین اظهار کرد: بی‌تردید نقش و جایگاه هر یک از همکاران در تحقق این اهداف غیرقابل‌انکار است. سازمان زمانی موفق خواهد بود که همه ارکان آن خود را بخشی از این مأموریت مشترک بدانند. نگاه ملی به مسئولیت‌ها، تعهد به کیفیت، و باور به اثرگذاری فعالیت‌ها باید در تمام سطوح سازمان جریان داشته باشد.

صابرفرزام در پایان گفت: با توکل به خداوند متعال و با اتکا به توان علمی، تجربه و تعهد تمامی همکاران ارزشمندم در سطح کشور، اطمینان دارم که می‌توانیم سال ۱۴۰۵ را به سالی تبدیل کنیم که در آن گام‌های عملی، ماندگار و مؤثر برای توسعه فناوری، حمایت از اشتغال و کمک به آینده کشور برداشته شود. امیدوارم این سال، سال هم‌افزایی، پیشرفت و موفقیت برای همه ما و برای مردم ایران باشد.