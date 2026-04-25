باید در برابر ترور حقیقت ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به محل حضور خبرنگاران در جنوب لبنان که به شهادت آمال خلیل و مجروح ‌شدن همکار رسانه‌ای او، زینب فرج، انجامید، آمده است: «رژیم صهیونیستی، برگ دیگری بر کارنامه سیاه و ننگین خود در هدف‌گیری خبرنگاران افزود؛ کارنامه‌ای آکنده از کشتار غیرنظامیان، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، تعرض به آزادی رسانه و هدف قراردادن کسانی که سلاحشان جز روایت حقیقت نیست.

شهادت آمال خلیل، خبرنگار روزنامه الاخبار لبنان و از چهره‌های شناخته‌شده روایت میدانی از رنج مردم جنوب لبنان، نشانه‌ای دیگر از الگویی خطرناک و تکرارشونده از سوی رژیم است: حذف صدای شاهدان، خاموش‌کردن روایت‌های مستقل و جلوگیری از دیده‌شدن حقیقت جنایت.

آمال خلیل سال‌ها روایتگر زندگی، مقاومت، رنج و ایستادگی مردم جنوب لبنان در برابر تجاوز بود. او از متن میدان می‌نوشت و گزارش می‌داد؛ از خانه‌هایی که ویران می‌شدند، از خانواده‌هایی که زیر آوار جنگ می‌ماندند و از مردمی که در برابر اشغال، تهدید و تجاوز، حق زندگی و کرامت خود را طلب می‌کردند. ترور و قتل عامدانه چنین خبرنگاری، تعرض به حافظه جمعی یک ملت و حمله‌ای مستقیم به روح روزنامه‌نگاری و جریان آزاد اطلاعات است.

رژیمی که خبرنگار را هدف می‌گیرد، از حقیقت می‌ترسد. آنچه در جنوب لبنان و مرزهای فلسطین اشغالی می‌گذرد، سوای از جنگ علیه تجاوز و اشغالگری، جنگ علیه روایت، آگاهی و وجدان انسانی نیز هست. این جنایت، بار دیگر نشان داد که رژیم صهیونیستی در برابر حقیقت‌گویی و حق‌جویی، نه پاسخ، که گلوله و آتش را برمی‌گزیند.

از همه مجامع مطبوعاتی، اتحادیه‌های رسانه‌ای، نهادهای مدافع آزادی بیان، خبرنگاران آزاده و وجدان‌های بیدار در سراسر جهان می‌خواهیم در برابر این روند خطرناک سکوت نکنند. سکوت در برابر ترور روزنامه‌نگاران، به معنای عادی‌سازی جنایت علیه حقیقت است.

شهادت آمال خلیل را به خانواده محترم او، مدیران و همکاران روزنامه الاخبار، جامعه رسانه‌ای لبنان و همه روزنامه‌نگاران آزاده تسلیت می‌گویم و برای همکار ایشان زینب فرج آرزوی سلامتی و بهبودی دارم. بی‌تردید راه او، که پاسداری از گوهر حقیقت و روایت مظلومیت مردم لبنان بود، ادامه خواهد داشت».