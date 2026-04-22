افزایش اضطراب یکی از تاثیرات جنگ بر سالمندان است

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، در نشست شورای معاونان سازمان بهزیستی کشور نتایج پیمایش ملی «سنجش تأثیر جنگ بر سلامت سالمندان» توسط مجید فولادیان رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ارائه شد.

مجید فولادیان با اشاره به اجرای این نظرسنجی با همراهی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: پس از جنگ رمضان، این پیمایش در سطح ملی انجام شد. حجم نمونه این مطالعه ۲۱۷۵ نفر از سالمندان کشور بود و برای این منظور، اطلاعات و شماره تماس یک نمونه ۵ هزار نفری از سالمندان بالای ۶۰ سال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت شد و نظرسنجی به‌صورت تلفنی انجام گرفت.

وی در تشریح نتایج این پیمایش در حوزه سلامت جسمی و کیفیت خواب گفت: ۳۶ درصد سالمندان دچار افت سلامت جسمی شده‌اند و ۳۷ درصد نیز کاهش کیفیت خواب را تجربه کرده‌اند.

فولادیان با اشاره به پیامدهای روانی جنگ افزود: بیش از نیمی از سالمندان معادل ۵۶ درصد، افزایش مستقیم اضطراب ناشی از جنگ را تجربه کرده‌اند و احساس امنیت در ۲۷ درصد از آنان کاهش یافته است بنابراین لازم است سالمندان کمتر در معرض اخبار جنگ قرار گیرند.

افزایش هزینه‌های زندگی سالمندان

وی در ادامه با اشاره به شوک اقتصادی ناشی از جنگ تصریح کرد: وضعیت مالی ۴۸.۶۴ درصد سالمندان رو به وخامت رفته و ۶۰ درصد اعلام کرده‌اند که هزینه‌های زندگی افزایش یافته است. همچنین حدود ۳۱.۷۲ درصد از سالمندان احساس می‌کنند وضعیت اقتصادی زندگی آنان به‌شدت بدتر شده است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور درباره وضعیت انجام امور روزمره نیز گفت: حدود ۳۷ درصد سالمندان اعلام کرده‌اند که انجام کارهای روزمره برای آن‌ها سخت‌تر شده است. در عین حال میزان ارتباط با فرزندان و بستگان در میان سالمندان به‌طور معناداری افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دسترسی به خدمات درمانی اشاره کرد و افزود: حدود ۶۰ درصد سالمندان در زمینه مراجعه به پزشک و تأمین دارو با مشکل مواجه نبوده‌اند، ۱۵ درصد مراجعه‌ای نداشته‌اند و ۲۵ درصد با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. از میان افرادی که با مشکل مواجه بودند، ۶۰ درصد با مسائلی همچون هزینه دارو، کمبود و تأمین آن و ۴۷ درصد با مشکلاتی نظیر هزینه‌های مراجعه به پزشک و بیمارستان، نبود پزشک و دشواری در رفت‌وآمد در دوران جنگ مواجه بوده‌اند.

فولادیان با اشاره به تفاوت‌های جنسیتی در نتایج این پیمایش گفت: مردان افت شدیدتری در سلامت جسمی و کیفیت خواب، افزایش بیشتر اضطراب و مشکلات جدی‌تری در دسترسی به خدمات درمانی و رفت‌وآمد داشته‌اند در حالی که زنان بیش از مردان در انجام امور روزمره زندگی با دشواری مواجه بوده‌اند.

وی همچنین به تفاوت‌های جغرافیایی اشاره کرد و افزود: در مراکز استان‌ها، کاهش شدیدتری در وضعیت سلامت جسمی و دسترسی به داروخانه‌ها مشاهده شده در حالی که در شهرستان‌ها افت شدیدتر وضعیت مالی و مواجهه بیشتر با کمبود دارو گزارش شده است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور درباره اثرات تشدیدکننده فقر و تنهایی در دوران جنگ نیز گفت: داده‌ها نشان می‌دهد سالمندان در دهک‌های پایین اقتصادی آسیب بسیار شدیدتری در حوزه سلامت جسمی و دسترسی به خدمات متحمل شده‌اند. همچنین سالمندان تنها با شیب بیشتری دچار افت سلامت جسمی و کاهش احساس امنیت شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط، احساس حمایت اجتماعی در میان سالمندان افزایش یافته و تقاضا برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی به‌صورت تلفنی نیز رشد قابل توجهی داشته است.