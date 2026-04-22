۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مجموع شهدا به ۷۲ هزار و ۵۶۲ نفر و آمار مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۳۲۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، دو فلسطینی دیگر به شهادت رسیده و ۴ نفر نیز زخمی شده‌اند.

در این گزارش تاکید شده است که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به‌ دلیل ناتوانی تیم‌های امدادی و نبود تجهیزات، امکان دسترسی به آن‌ها فراهم نشده است.

بر اساس آمار منتشر شده، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۷۸۶ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲ هزار و ۲۱۷ نفر رسیده است.

همچنین ۷۶۱ مورد خارج کردن پیکرهای شهدا از زیر آوار انجام شده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مجموع شهدا به ۷۲ هزار و ۵۶۲ نفر و آمار مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۳۲۰ نفر رسیده است.

کد مطلب 6808280

    IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند.
    IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خداکمکشون کنه
    IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      این جنایت جنگیه بزرگه کشتن انسانها خوب نیست ونتیجه خوبی نداره،
    IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل صلح می کرد ومشکل رو برطرف می کرد چرا این کارها رو می کنند
    IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر اسراییل لعنت بر نتانیاهوحیوان

