آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، دو فلسطینی دیگر به شهادت رسیده و ۴ نفر نیز زخمی شدهاند.
در این گزارش تاکید شده است که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و به دلیل ناتوانی تیمهای امدادی و نبود تجهیزات، امکان دسترسی به آنها فراهم نشده است.
بر اساس آمار منتشر شده، از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، مجموع شهدا به ۷۸۶ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲ هزار و ۲۱۷ نفر رسیده است.
همچنین ۷۶۱ مورد خارج کردن پیکرهای شهدا از زیر آوار انجام شده است.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مجموع شهدا به ۷۲ هزار و ۵۶۲ نفر و آمار مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۳۲۰ نفر رسیده است.
