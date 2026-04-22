موگرینی: فشارها تاثیری بر ایران ندارد؛ مذاکرات معامله املاک نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فدریکا موگرینی مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان اعلام کرد: ما با ایران یک توافق هسته ای موثر داشتیم که براساس آن، ایران به تعهداتش عمل کرد.

وی به خروج دولت اول دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق برجام اشاره کرد و افزود: دولت اول ترامپ از برجام خارج شد و مشکلات امروز مشکلاتی است که این دولت ایجاد کرده است و امروز شاهد جنگی هستیم که نباید اساسا شروع می شد.

موگرینی با بیان اینکه اهداف آمریکا از مذاکره با ایران شفاف نیست، گفت: اهداف مورد مذاکره آمریکا روشن نیست. مذاکرات هسته ای با ایران یک موضوع فنی است اما واشنگتن از دانشی که در این حوزه دارد استفاده نمی کند.

مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: دو طرف مذاکره بیش از هرچیزی به احترام متقابل و اعتماد نیاز دارند اما من چنین چیزی را در مذاکرات دولت ترامپ با ایران نمی بینم.

موگرینی به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مذاکرات برجام و این صحبت وی که گفته بود «هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید» اشاره کرد و افزود: فشار در هیچ مذاکره ای موثر نیست و این موضوع در مورد ایرانی ها که کشوری با ۹۰ میلیون نفر جمعیت، یک تاریخ طولانی و یک فرهنگ غنی و باشکوه هستند بیشتر صدق می کند.

وی خاطرنشان کرد: ایرانی ها دوست ندارند تحت فشار و تهدید مذاکره کننده و باید بدانند در نهایت، مذاکره برای آنها چه آورده ای خواهد داشت.

مذاکرات هسته‌ای معامله املاک نیست

مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جنگ علیه ایران را عامل تقویت نیروهای سیاسی مخالف مذاکره در تهران ارزیابی کرد و گفت: ایرانی ها از مذاکره با جامعه بین المللی نتیجه نگرفتند و از منافع اقتصادی وعده شده در برجام منتفع نشدند. اکنون نیازمند آن هستیم که با ارائه مشوق هایی به آنها اعتمادسازی کنیم.

موگرینی درباره مذاکره کنندگان طرف ایرانی و آمریکایی نیز گفت: ایران این امتیاز را دارد که مذاکره کنندگانش از دانش فنی و سیاسی لازم برای مذاکره برخوردار هستند اما آمریکا چنین مزیتی را ندارد و مذاکره کنندگانش دانش فنی و سیاسی لازم را ندارند.

وی با طعنه به برخی اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا که قبلا سابقه حضور در معاملات املاک را دارند، گفت: مذاکرات هسته ای پیچیدگی های خاص خود را دارد و با معامله املاک تفاوت دارد.

مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حضور نداشتن طرف های بین المللی و حتی سازمان ملل در مذاکرات با ایران از دیگر نقاط ضعف آن دانست و گفت: حضور چین و روسیه و اتحادیه اروپا می تواند به تقویت مذاکرات و ایجاد اعتماد کمک کند.

موگرینی با بیان اینکه ایران هنوز به توافق با جامعه بین المللی درباره برنامه هسته ای خود علاقه مند است، افزود: توافق با ایران باید آنرا از منافع اقتصادی بهره مند سازد و به شکلی تنظیم شود که هیچ کدام از طرفین توافق نتوانند به صورت یکجانبه از آن خارج شوند.