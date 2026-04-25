رسول مژدهشفق، سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان ماکارونی درباره افزایش حدود ۳۱ درصدی قیمت ماکارونی به خبرنگار مهر، گفت: این افزایش قیمت به مولفههایی چون افزایش هزینه بستهبندی، حملونقل، دستمزد و هزینههای سربار برمیگردد و منهای قیمت گندم است.
وی افزود: قرار است دولت تا پایان اردیبهشت ماه گندم را با نرخ ۱۷ هزار تومان در اختیار کارخانههای تولید ماکارونی قرار دهد و در ادامه در هیئتدولت و ستاد تنظیم بازار در این خصوص تصمیمگیری کند.
سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان ماکارونی اظهار کرد: طی روزهای اخیر هزینه سلفون افزایش زیادی داشته و این در بهای تمام شده محصول تاثیر زیادی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، به این ترتیب، هر بسته ماکارونی با وزن ۵۰۰ گرم از ۵۴.۶۰۰ تومان به ۷۱.۸۰۰ تومان و هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی از ۵۷ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان افزایش قیمت خواهد داشت.
