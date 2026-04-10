شهادت «امیررضا خسروی» نشانه اصالت مردم دیار گیلانغرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری امام جمعه و حشمت رضایی فرماندار شهرستان گیلانغرب در پیامی مشترک، شهادت جانگداز سرباز رشید وطن، شهید «امیررضا خسروی» را تسلیت گفتند. در این پیام آمده است: شهادت این فرزند برومند که با نثار جان خود، جانی دوباره به پیکره ملت و وطن بخشید، در پی حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، مایه تأسف و البته افتخاری عظیم برای مردم غیور گیلانغرب شد.

در ادامه این پیام تصریح شده است: شهید خسروی که از فرزندان اصیل و مقاوم خاک گیلانغرب برخاست، در مسیر انجام وظیفه و خدمت به میهن نشان داد که خوی ایستادگی و جان‌فشانی در خون مردم این خطه ریشه دارد. او در حالی به مقام والای شهادت رسید که در خط مقدم دفاع از حریم مقدسات و مرزهای عزت، در برابر دشمنان شماره یک بشریت ایستادگی می‌کرد.

مسئولان شهرستان گیلانغرب در بخش دیگری از این پیام خاطرنشان کرده‌اند: خون این سرباز وظیفه، شکوه مقاومت را در قلب‌های ما زنده نگه می‌دارد و گواهی بر این حقیقت است که فرزندان این دیار همواره در لحظات سخت، مسئولیت‌پذیر و پیش‌قراول دفاع از مرز بوم خواهند بود.

در پایان این پیام مشترک، ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم این شهید، ایثارگران و مردم شریف شهرستان، از خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر عظیم مسئلت شده است.