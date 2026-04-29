نیمه شرقی کشور به روی پروازهای عبوری باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، حبیب داوودی دانا معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها در نشست هم اندیشی مسئولان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی و قرارگاه مرکزی پدافند هوایی با بیان اینکه ایمنی سرلوحه همه امور در صنعت هوانوردی است، گفت: اگر کوچکترین خدشهای در حوزه ایمنی وجود داشته باشد قطعا سرویس را متوقف خواهیم کرد اما در حال حاضر با توجه به ایمنی کامل در حوزه ناوبری هوایی و فرودگاهی، پروازها برقرار است.
داوودی دانا اظهار داشت: بر اثر خسارتهای وارد شده در حوزه ناوبری هوایی با محدودیتهایی در ارائه خدمات در بخشی از فضای کشور و TMA فرودگاه مهرآباد روبه رو هستیم.
وی افزود: استفاده از توانمندی نیروی انسانی در راس همه اقدامات بوده و تجهیزات همواره نقش کمک کننده دارد و ما با توان و تخصصی که پرسنل شرکت فرودگاه ها به ویژه در حوزه عملیات هوانوردی دارند قطعا به این مشکلات فائق خواهیم آمد و روز به روز توانمندی در ارائه سرویس را ارتقا خواهیم داد تا به حد مطلوب و استاندارد مورد نیاز کشور برسیم.
معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها همچنین در خصوص وضعیت پروازها در کشور نیز گفت: در حال حاضر همه فرودگاهها در نیمه شرقی کشور از جمله فرودگاه مهرآباد و امام(ره) از طلوع تا غروب آفتاب عملیاتی است و فرودگاههای بینالمللی مشهد و زاهدان نیز به صورت ۲۴ ساعته فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: همچنین در نیمه غربی کشور نیز فرودگاههای رشت، ارومیه، کرمانشاه، یزد، شیراز، کرمان و آبادان عملیاتی هستند و به مرور با رفع مشکلات به تعداد فرودگاههای عملیاتی در نیمه غربی افزوده خواهد شد.
آسیبهای وارد شده در حوزه فرودگاهی تا یک ماه آینده برطرف می شود
معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها در خصوص بازسازی زیرساختهای فرودگاهی نیز گفت: آسیبهای وارد شده در حوزه فرودگاهی تا یک ماه آینده برطرف خواهد شد اما در حوزه عملیات هوانوردی، باید برخی تجهیزات، خریداری، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گیرد و در این راستا در تلاش هستیم که در حداقل زمان ممکن این اتفاق بیفتد تا بتوانیم به حداکثر ظرفیت برسیم.
وی ادامه داد: ما قراردادهایی با شرکتهای دانش بنیان داخلی داریم که امیدواریم در راستای تحویل، نصب و بهرهبرداری تجهیزات تسریع شود.
داوودی دانا همچنین در خصوص پذیرش پروازهای عبوری از فضای کشور گفت: فضای ما در نیمه شرقی به طور کامل و ۲۴ ساعته بر روی پروازهای عبوری باز است و ما از شرکتهای هواپیمایی که قصد عبور از این فضا را دارند با ایمنی و امنیت کامل استقبال می کنیم و توانایی ۱۰۰ درصد جهت ارائه سرویس به آنها را داریم، اما در نیمه غربی کشور به دلیل محدودیتهای ناشی از آسیبهای وارد شده این امکان وجود ندارد.
نظر شما