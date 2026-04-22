۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

انفجار منزل مسکونی در شهمیرزاد؛ یک مصدوم از زیر آوار نجات داده شد

مهدیشهر- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از انفجار منزل مسکونی در شهمیرزاد خبر داد و گفت: امدادگران یک مصدوم را از زیر آوار نجات دادند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انفجار یک منزل مسکونی حوالی ساعت ۱۴ روز چهارشنبه در خیابان چاکه شهمیرزاد خبر داد و بیان داشت: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه نیزوا به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات نیروهای آتش نشانی نیز در محل حضور داشتند، ادامه داد: بلافاصله عملیات امداد و نجات فرد آسیب دیده با همکاری نیروهای حاضر در محل آغاز شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه فرد مصدوم زیر آوار مانده بود، اضافه کرد: عوامل هلال احمر و آتش نشانی با ابزار تخصصی موفق به رها سازی مصدوم شدند.

باغبان ادامه داد: فرد مصدوم حادثه با دقت خاص از زیر آوار نجات یافت و برای ادامه سیر درمان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شد.

وی اضافه کرد: عملیات ساعت ۱۵:۳۰ پایان یافت اما درباره علت بروز حادثه می بایست کارشناسانی فنی توسط آتش نشانان انجام شود.

