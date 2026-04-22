انفجار گاز در بازار مسگران بناب خسارت گسترده برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار ناشی از نشتی گاز در روز چهارشنبه در یک واحد تجاری در بازار مسگران بناب موجب تخریب کامل سه مغازه و وارد شدن خسارت به بیش از ۳۰ واحد دیگر شد. بر اثر این حادثه، شیشه‌ها، سازه‌ها و بخشی از کالاهای موجود در مغازه‌ها آسیب دید.

کارشناسان ستاد بحران شهرستان پس از حضور در محل حادثه، روند ارزیابی و لیست‌برداری از خسارت‌ها را آغاز کردند.

محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار بناب نیز بلافاصله در محل حاضر شد و پس از بازدید از واحدهای آسیب‌دیده و گفت‌وگو با کسبه، دستور رسیدگی و پیگیری فوری وضعیت را صادر کرد.