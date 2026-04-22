  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

انفجار گاز در بازار مسگران بناب خسارت گسترده برجای گذاشت

تبریز- انفجار ناشی از نشتی گاز در یکی از مغازه‌های بازار مسگران بناب رخ داد و با وجود تخریب شدید، خوشبختانه تلفات جانی نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار ناشی از نشتی گاز در روز چهارشنبه در یک واحد تجاری در بازار مسگران بناب موجب تخریب کامل سه مغازه و وارد شدن خسارت به بیش از ۳۰ واحد دیگر شد. بر اثر این حادثه، شیشه‌ها، سازه‌ها و بخشی از کالاهای موجود در مغازه‌ها آسیب دید.

کارشناسان ستاد بحران شهرستان پس از حضور در محل حادثه، روند ارزیابی و لیست‌برداری از خسارت‌ها را آغاز کردند.

محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار بناب نیز بلافاصله در محل حاضر شد و پس از بازدید از واحدهای آسیب‌دیده و گفت‌وگو با کسبه، دستور رسیدگی و پیگیری فوری وضعیت را صادر کرد.

کد مطلب 6808495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها