  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

پلمپ ۴ واحد صنفی متخلف در نیکشهر

نیکشهر - فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر از پلمپ ۴ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن وحدانی مقدم شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران پلیس در شهرستان نیکشهر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر افزود: در خلال این طرح ۴ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمپ شدند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6808706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها