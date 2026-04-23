۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

خشم حماس از جنایت جدید اشغالگران در شمال غزه

سخنگوی حماس با اشاره به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در شمال غزه آن را نشانه ادامه جنگ نسل‌کشی و ناتوانی شورای صلح دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که کشتار هولناک ارتش اشغالگر صهیونیستی در شمال غزه که به‌ طور مستقیم کودکان را هدف قرار داد، دلیل تازه‌ای بر ادامه جنگ نسل‌کشی و تداوم گسترش مرگ در مناطق مختلف این باریکه بدون توقف است.

وی تاکید کرد که حمله یک پهپاد به گروهی از شهروندان در یک میدان عمومی در پروژه بیت‌ لاهیا در شمال غزه، که به شهادت پنج شهروند از جمله سه کودک انجامید، جنایت تازه‌ای در ادامه سلسله کشتارها و نقض‌های مستمر به شمار می‌رود.

سخنگوی حماس همچنین اشاره کرد که این جنایت، ناتوانی فزاینده آنچه شورای صلح خوانده می‌شود را در وادار کردن اشغالگران به توقف نقض‌ها یا اجرای تعهداتشان در چارچوب هرگونه توافق موجود آشکار می‌کند.

وی افزود که این جنایات به‌ وضوح نشان می‌دهد ماشین نظامی اشغالگران مسئول ارتکاب اقدامات نسل‌کشی و نقض قوانین بین‌المللی و انسانی است.

قاسم از میانجی‌ها، کشورهای ضامن و طرف‌های مشارکت‌ کننده شورای به اصطلاح صلح خواست تا مسئولیت‌های خود را برای وادار کردن اشغالگران به توقف جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه بر عهده بگیرند.

