حماس: سلاح مقاومت فلسطین مشروع است

به گزارش بامداد جمعه مهر، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در گفت وگو با العربی الجدید، افزود: این رویکرد بیانگر جانبداری آشکار از موضع رژیم اشغالگر و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر سلاح جنایتکار واقعی است که مرتکب نسل‌کشی علیه فلسطینیان در نوار غزه شده است.

وی تصریح کرد: رژیم اشغالگر می‌کوشد با تسلیح شبه‌ نظامیان مزدور وابسته به خود در داخل غزه، جنایت گسترش سلاح را پنهان کرده و در مقابل، سلاح مقاومت را جرم‌انگاری کند.

قاسم تأکید کرد: سلاح فلسطینی سلاحی مشروع برای دفاع از ملت فلسطین است و این حق بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی تضمین شده است.

سخنگوی حماس خاطر نشان کرد: اولویت باید اجرای کامل مرحله نخست توافق آتش‌بس باشد؛ مرحله‌ای که تاکنون به‌ طور کامل عملی نشده است.

او ادامه داد: نقض‌های مکرر رژیم اشغالگر موجب شهادت حدود ۷۲۰ نفر و زخمی شدن بیش از دو هزار تن شده و همزمان عملیات کشتار، تخریب و پیشروی‌های میدانی ادامه دارد.

قاسم همچنین گفت: اشغالگران همچنان محدودیت‌های شدید بر گذرگاه‌ها اعمال کرده، گذرگاه رفح را بسته نگه داشته و از ورود کمک‌های انسانی به میزان توافق‌ شده جلوگیری می‌کنند؛ اقدامی که نقض آشکار توافق و همراه با تهدید به آغاز جنگی جدید و حمله زمینی به غزه است.

وی افزود: پروتکل امدادی و انسانی تاکنون اجرا نشده و طرح موضوعات مربوط به مرحله دوم، به‌ ویژه سلاح مقاومت، باید پس از تکمیل تعهدات مرحله نخست، از جمله استقرار کمیته ملی اداره غزه، مطرح شود.

او تاکید کرد: در صورت اجرای مفاد انسانی، بازگشایی گذرگاه‌ها و تشکیل کمیته ملی، می‌توان درباره مسائل مرحله دوم، از جمله موضوع سلاح یا پیشنهاد استقرار نیروهای بین‌المللی، در چارچوب طرح‌هایی برای تحقق آرامش فراگیر در غزه گفت وگو کرد.

قاسم هشدار داد: طرح موضوع سلاح به‌ صورت مجزا و خارج از چارچوب خود، به پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌انجامد و کمکی به یافتن راه‌ حل نمی‌کند.

وی افزود: تجاوزهای رژیم صهیونیستی عملاً متوقف نشده و با شدتی متفاوت ادامه دارد، به‌ گونه‌ای که به‌ طور میانگین روزانه حدود پنج فلسطینی به شهادت می‌رسند و نقض‌ها به‌ صورت مستمر ادامه دارد.

سخنگوی حماس در پایان اعلام کرد: تماس‌ها با میانجی‌ها برای تضمین اجرای مرحله نخست توافق ادامه دارد و رایزنی‌های داخلی میان گروه‌های فلسطینی برای تدوین موضعی واحد در جریان است و به‌زودی نشست‌هایی با میانجی‌ها برگزار خواهد شد.