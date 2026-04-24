حماس: حملات اسرائیل به غزه، جنایت جنگی تمام عیار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای، حملات گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از صبح امروز را جنایت جنگی تمام عیار توصیف کرد که در برابر چشم جهانیان و بدون هیچ‌گونه اعتنا به عواقب آن ادامه دارد.

در این بیانیه تأکید شده است که در پی این حملات، بیش از ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند؛ از جمله در حمله به منزل خانواده «الطنانی» در شمال نوار غزه و نیز هدف قرار دادن یک خودروی پلیس در شهر خان‌یونس که به شهادت شماری از افسران پلیس و شهروندان رهگذر انجامیده است.

حماس در ادامه، تشدید بمباران و کشتار در غزه توسط کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را نشانه «شکست آشکار نقش میانجی‌گران، ضامنان و جامعه جهانی» در مهار ماشین کشتار این رژیم دانسته و آن را «کوتاهی غیرقابل توجیه» در عمل به مسئولیت‌های بین‌المللی برای توقف جنایات علیه ملت فلسطین ارزیابی کرد.

این جنبش بار دیگر از جامعه بین‌الملل، تمامی کشورها و طرف‌های ذی‌ربط خواست برای توقف کشتار روزانه فلسطینیان در نوار غزه، فوراً وارد عمل شوند و با اعمال فشار بر رژیم اشغالگر، این رژیم را به اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس وادار کرده و آن را به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه ملزم کنند.

حماس همچنین از «ملت‌های آزاد جهان» خواست با تشدید فشارهای مردمی بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن، و گسترش کمپین‌های تحریم و بایکوت در تمامی سطوح، برای توقف تجاوزها و نقض حقوق ملت فلسطین نقش‌آفرینی کنند.