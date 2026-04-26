محمد اللهیاری مدیرعامل بنیاد رودکی در حاشیه بازدید از نمایشگاه «خط وطن» در برج آزادی که آثار خوشنویسی کاوه تیموری با محوریت «ایران» را نمایش می‌داد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی این نمایشگاه در این روزهای ناآرام عنوان کرد: برج آزادی به روی مردم باز است. همیشه در فروردین با توجه به اینکه هوای تهران هوای مساعدی است مردم برای بازدید از موزه‌های برج آزادی مراجعه می‌کنند. امسال با توجه به فضای جنگ ۴۰ روزه، برج آزادی میزبان یک نمایشگاه از آثار خطاطی جناب استاد تیموری است.

هنرمندان در همه برهه‌ها در کنار مردم بودند

وی ادامه داد: این آثار همه در وصف ایران است؛ از شعرهای شعرای قدیم و کهن ما گرفته تا شعرای معاصر. جمع شدن این تعداد شعر کنار همدیگر که همه در وصف ایران است، آن حس و عرق ملی و ایرانی و میهن‌پرستی را در بیننده تقویت می‌کند. همینطور این نمایشگاه مزین است به قاب‌هایی از تصاویر «فرشتگان میناب»؛ دانش‌آموزانی که در مدرسه «شجره‌ طیبه» به مقام شهادت رسیدند. ترکیب این‌ها در کنار یکدیگر حتماً کمک می‌کند که بیننده لذت ببرد، حتماً کمک می‌کند که مردم از ایرانی بودن خودشان احساس افتخار بکنند و موضوع نشاط اجتماعی و تاب‌آوری مردم را ان‌شاءالله تقویت کند.

مدیرعامل بنیاد رودکی در رابطه با دیگر فعالیت هنرمندان گفت: در همه روزهای این جنگ ۴۰ روزه، هنرمندان هر روز تلاش کردند در حوزه شعر، هنرهای تجسمی، موسیقی و تئاتر با مردم هم‌آوایی کنند و آثاری را به قدر بضاعت خودشان حتی از منزل تولید کنند. در این ۴۰ روز شاهد خلق آثار مختلف ادبی و هنری بودیم. از این به بعد هم ان‌شاءالله با ثباتی که در شرایط خواهیم داشت، فکر می‌کنم آثار بیشتری از سوی هنرمندان تولید خواهد شد. هنرمندان همیشه چه در برهه‌های حساس سیاسی و اجتماعی، چه در روزهایی که جامعه غرق نشاط بوده و چه روزهایی که جامعه عزادار بوده و احساس حزن و غم داشته، تلاش کرده‌اند با خلق آثار متناسب در کنار مردم باشند.

می‌توان میدان آزادی را «میدان ایران» نامید

اللهیاری در پایان با اشاره به تصویر غم‌انگیز معروفی که از برج آزادی پس از بمباران و با آسمان سیاه منتشر شده بود، اظهار کرد: نقطه روشن آن عکس، «ایستادگی برج آزادی» و «صلابت برج آزادی» بود. در حقیقت می‌شود اسم میدان آزادی را «میدان ایران» گذاشت؛ جایی که مردم سالانه چندین بار در این میعادگاه گرد هم می‌آیند و با یکدیگر تجدید میثاق و تجدید بیعت می‌کنند و ایرانی بودن و مسلمان بودن خودشان را تکرار می‌کنند. درباره آن تصویر هم، گرچه آن دود و غبار و غم و انفجار ناراحت‌کننده بود اما آن صلابت و آزادی و آن حس غرور را به مردم القا می‌کرد.