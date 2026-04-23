۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

کشف ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم ادویه غیرمجاز در گرمسار

سمنان- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان از کشف بیش از دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرم ادویه غیربهداشتی و فاقد اصالت در یکی از محورهای مواصلاتی گرمسار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کربلایی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان از کشف بیش از دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرم ادویه غیرمجاز و غیر بهداشتی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان گرمسار خبر داد و بیان کرد: این اقدام در راستای حفظ سلامت شهروندان انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این محموله داخل خودرو عبوری بوده است، ادامه داد: محصولات کشفی فاقد هرگونه برچسب مشخصات فارسی نویس و یا برچسب اصالت کالا بودند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه تنها تاریخ انقضا بر روی ادویه ها درج شده بود، اضافه کرد: داشتن تنها تاریخ انقضا از نظر معاونت غذا و دارو این مورد به تنهایی ضامن کیفیت محصول نیست.

کربلایی اضافه کرد: محصولات تولید داخل باید دارای مشخصاتی نظیر درج سیب سلامت، پروانه بهداشتی ساخت، تاریخ تولید و انقضا، تشریح محتویات تشکیل دهنده محصول و غیره باشد.

وی اظهار کرد: برای محصولات خارجی نیز درج برچسب اصالت کالا حقیقی روی محصول تضمین کیفیت محصول مورد نظر را نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، با تلاش کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان گرمسار و همکاری پلیس امنیت اقتصادی و دستور مستقیم رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گرمسار این محموله توقیف شده است.

