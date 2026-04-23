کشف ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم ادویه غیرمجاز در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کربلایی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان از کشف بیش از دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرم ادویه غیرمجاز و غیر بهداشتی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان گرمسار خبر داد و بیان کرد: این اقدام در راستای حفظ سلامت شهروندان انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این محموله داخل خودرو عبوری بوده است، ادامه داد: محصولات کشفی فاقد هرگونه برچسب مشخصات فارسی نویس و یا برچسب اصالت کالا بودند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه تنها تاریخ انقضا بر روی ادویه ها درج شده بود، اضافه کرد: داشتن تنها تاریخ انقضا از نظر معاونت غذا و دارو این مورد به تنهایی ضامن کیفیت محصول نیست.

کربلایی اضافه کرد: محصولات تولید داخل باید دارای مشخصاتی نظیر درج سیب سلامت، پروانه بهداشتی ساخت، تاریخ تولید و انقضا، تشریح محتویات تشکیل دهنده محصول و غیره باشد.

وی اظهار کرد: برای محصولات خارجی نیز درج برچسب اصالت کالا حقیقی روی محصول تضمین کیفیت محصول مورد نظر را نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، با تلاش کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان گرمسار و همکاری پلیس امنیت اقتصادی و دستور مستقیم رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گرمسار این محموله توقیف شده است.