۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

کشف انبار داروی غیرمجاز به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در گنبد

گنبد-فرمانده انتظامی گنبدکاووس، از کشف انبار عظیمی از داروی غیرمجاز به ارزش تقریبی بیست و پنج میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ ستاد نادعلی صادقی با اشاره به اقدامات شبانه‌روزی پلیس در راستای مبارزه با قاچاق و توزیع کالاهای غیرمجاز، اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۱ باغ‌ملی با تلاش بی‌وقفه و با اتکا به اشراف اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی و انهدام یک انبار بزرگ حاوی مقادیر قابل توجهی داروی غیرمجاز شدند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار، تعداد ۶۲۵ هزار عدد قرص غیرمجاز کشف و ضبط شد. ارزش ریالی این محموله قاچاق، بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این اقدام مجرمانه است.

این مقام انتظامی تاکید کرد: در این عملیات، یک متهم که در زمینه نگهداری و توزیع این داروهای غیرمجاز فعالیت داشته، دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

صادقی ضمن قدردانی از زحمات و هوشیاری پرسنل کلانتری ۱۱ باغ‌ملی، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در مقابل سوداگران سلامت و مخلان نظم و امنیت ایستاده است و اجازه نخواهد داد که عده‌ای با جان و سلامت مردم به تجارت غیرقانونی بپردازند.

وی ضمن تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی، از شهروندان درخواست کرد تا در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 6828886

