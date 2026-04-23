  1. استانها
  2. سمنان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

توقیف پراید در منطقه حفاظت‌شده ابر؛ حمل زرشک قاچاق، به محیط‌بانی رسید

شاهرود- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان از توقیف یک دستگاه خودروی پراید در منطقه حفاظت‌شده ابر خبر داد و گفت: این خودرو به دلیل حمل مقدار قابل توجهی زرشک بوته‌کنی‌شده توقیف شد.

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توقیف یک خودروی سواری پراید همزمان با عصر روز پنجشنبه در منطقه حفاظت شده ابر شاهرود خبر داد و افزود: دلیل توقیف حمل مقدار قابل توجهی زرشک بوته‌ کنی شده بود.

وی با تاکید به اینکه این اقدام در راستای حفاظت از انفال و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی انجام گرفت، ادامه داد: این خودرو پس از انتقال به پاسگاه محیطبانی ابر برای طی مراحل قانونی به اداره محیط زیست شاهرود تحویل داده شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان بر لزوم حفاظت بیشتر در منطقه حفاظت شده ابر تاکید کرد و اظهار داشت: در این راستا افزایش حضور میدانی محیطبانان در عرصه‌های تحت مدیریت و تجهیز پاسگاه محیطبانی به خودروی کمک‌دار در دستور کار است.

لهردی اظهار داشت: با توجه به پایان یافتن فصل سرما و لزوم آمادگی کامل، حضور فعال محیطبانان در پاسگاه محیطبانی ابر برای پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و جلوگیری از تخلفات شکار حیات‌وحش ضروری است.

وی افزود: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی یگان حفاظت محیط زیست استان در برخورد با متخلفان و صیانت از ذخایر طبیعی است.

کد مطلب 6809221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها