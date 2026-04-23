رویارویی وفایی و «ترامپ» در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان از ۲۹ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت‌ در شهر شفیلد انگلستان و در سالن مشهور کروسیبل برگزار می‌شود و حسین وفایی با برتری در مقابل حریف چینی به جمع ۱۶ نفر پایانی مسابقات راه پیدا کرد.

وفایی در گام نخست مرحله اصلی به مصاف سی جیاهو از چین رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه ۱۰ بر ۳ شکست داده و با شایستگی راهی دیدار بعدی شود.

وفایی با این پیروزی در مرحله بعدی مسابقات می‌بایست به مصاف جاد ترامپ انگلیسی مرد شماره یک اسنوکر جهان برود. این دیدار در سه بخش و در روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷ و روز دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می‌گردد.