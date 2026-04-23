  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

رویارویی وفایی و «ترامپ» در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان

حسین وفایی دیدار دوم خود در مسابقات اسنوکر قهرمانی هات را برابر «جاد ترامپ» مرد شماره یک اسنوکر جهان برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان از ۲۹ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت‌ در شهر شفیلد انگلستان و در سالن مشهور کروسیبل برگزار می‌شود و حسین وفایی با برتری در مقابل حریف چینی به جمع ۱۶ نفر پایانی مسابقات راه پیدا کرد.

وفایی در گام نخست مرحله اصلی به مصاف سی جیاهو از چین رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه ۱۰ بر ۳ شکست داده و با شایستگی راهی دیدار بعدی شود.

وفایی با این پیروزی در مرحله بعدی مسابقات می‌بایست به مصاف جاد ترامپ انگلیسی مرد شماره یک اسنوکر جهان برود. این دیدار در سه بخش و در روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷ و روز دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می‌گردد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها