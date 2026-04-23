ریزش ساختمان متروکه در میدان جوانشیر کرمانشاه یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع حادثه ریزش آوار در یک ساختمان مسکونی قدیمی و متروکه واقع در محدوده میدان جوانشیر کلانشهر کرمانشاه، تیم‌های امدادی و واکنش سریع را به محل حادثه کشاند.

به دنبال اعلام این حادثه، نیروهای عملیاتی و آتش‌نشانان از ایستگاه نجات مرکزی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه بلافاصله به محل اعزام شدند. این نیروها با همراهی و مشارکت فعال پرسنل جمعیت هلال‌احمر استان، عملیات جستجو و بررسی دقیق برای یافتن اشخاص احتمالی گرفتار در زیر آوار را آغاز کردند.

در این عملیات حساس، تیم‌های امداد و نجات از تجهیزات تخصصی و دستگاه‌های پیشرفته زنده‌یاب استفاده کردند که خوشبختانه پس از پایش‌های دقیق و همه‌جانبه میدانی، مشخص گردید هیچ فردی در زیر خروارها خاک و مصالح ساختمانی مدفون نشده است.

بر اساس جزئیات اعلام شده، با وجود فراهم بودن مسیر دسترسی مناسب برای ورود ناوگان خودرویی و تجهیزات لجستیکی به محل وقوع ریزش، تیم‌های تخصصی آتش‌نشانی، نیروهای واکنش سریع هلال احمر و همچنین پرسنل خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از همان دقایق اولیه با حضور مشترک، مدیریت صحنه و کنترل ابعاد حادثه را در دست گرفتند تا از بروز خطرات ثانویه جلوگیری کنند.

گفتنی است، در پی فروریختن این بنای فرسوده، تنها یک نفر در محل وقوع حادثه دچار مصدومیت شد که با اقدام به موقع نیروهای امدادی، فرد مجروح برای دریافت خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی تکمیلی به سرعت به یکی از مراکز درمانی سطح شهر منتقل گردید.