به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر در نشست با مدیرکل سبزی، صیفی و جالیز وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به بازدیدهای میدانی از مزارع و گفتگو با کشاورزان استان، اظهار کرد: رصد مستمر بازار سیب‌زمینی و مدیریت متوازن عرضه و تقاضا، از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه اقتصادی استان است.



وی با بیان اینکه قیمت‌ها در سطح مزارع و همچنین میدان مرکزی تهران به‌عنوان شاخص بازار، به‌صورت روزانه پایش می‌شود، افزود: سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از تولیدکنندگان، از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به آغاز صادرات این محصول به کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، افغانستان و عراق، گفت: صادرات سیب‌زمینی با هدف مدیریت ذخایر و تنظیم موجودی انبارها در حال انجام است، اما کنترل بازار داخلی همچنان در اولویت قرار دارد.



کیان‌مهر تأکید کرد: با هماهنگی نزدیک با وزارت جهاد کشاورزی و رصد دقیق روند بازار، تلاش می‌کنیم تعادل قیمتی حفظ شود و از بروز نوسانات شدید و تکرار مشکلات سال گذشته در بازار این محصول جلوگیری شود.



وی خاطرنشان کرد: اتخاذ تصمیمات به‌موقع و مبتنی بر داده‌های واقعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار محصولات کشاورزی خواهد داشت.