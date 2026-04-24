۱۸۰۰ صلح یار با دادگستری استان ایلام همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی صبح جمعه در دیدار با امام جمعه مهران، برنامههای عملیاتی دادگستری استان ایلام در سال جاری را تشریح کرد و اظهار داشت: برنامه عملیاتی امسال ما دارای ۸ هدف است که در یک ماه اخیر، جلسات تبیینی و هم اندیشی این برنامه با حضور مدیران بخشهای مختلف دادگستری، از جمله معاونتهای مختلف، روسای حوزههای قضایی، دادستانها و روسای سازمان های تابعه قوه قضائیه در استان برگزار شده و با احصای راهکارهای اجرایی آن از ابتدای سال جاری، شقوق مختلف برنامه اجرایی شده است.
وی اولین هدف این برنامه را پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیبها و ورود پرونده به دادگستری" عنوان کرد و افزود: برای اقدامات مرتبط با این هدف، با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و حوزههای قضایی استان هماهنگی و برنامهریزی لازم انجام شده است.
علیمحمدی به آمار صلحیاران در استان نیز اشاره و گفت: تعداد ۱۸۰۰ نفر صلحیار در سطح استان ایلام در امر صلح و سازش با دادگستری استان همکاری دارند و عملکرد سازشی فروردین ماه سال جاری شوراهای حل اختلاف استان در بعضی شهرستانها از جمله مهران ۱۰۰ درصد بوده است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای استان ایلام در زمینه صلح و سازش، تصریح کرد: استان ایلام خاستگاه صلح و سازش در کشور است و ظرفیت شوراهای حل اختلاف و هیأتهای صلح بسیار بالاست، به گونهای که صرفاً در یک روز، تعداد ۲۶ فقره پرونده توسط یکی از هیأتهای صلح استان در یکی از مساجد با صلح و سازش طرفین مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام در پایان، با بیان اینکه از ابتدای بازگشایی ادارات در سال جاری، دادگستری استان با ظرفیت صد در صد کادر قضایی و اداری در خدمت مردم بوده است، خاطرنشان کرد: علیرغم محدودیتهای امکانات و منابع، دادگستری استان در شاخصهای مختلف همانند کاهش پروندههای موجودی، از بین بردن اطاله دادرسی، اتقان آرا و اقناع آرا و صلح و سازش جز استانهای برتر کشور است.
