۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

شروط جدید فارغ‌التحصیلی دانشجویان داروسازی اعلام شد

معاونت آموزشی آموزشی وزارت بهداشت، در پی عدم امکان برگزاری آزمون پایان دوره داروسازی، شیوه جدید فراغت از تحصیل دانشجویان این رشته را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت در این ابلاغیه تاکید کرده است: با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پایان دوره داروسازی در شرایط موجود کشور و به تأخیر افتادن فراغت از تحصیل دانشجویان داروسازی که تمام فرآیندهای تحصیلی خود را به اتمام رسانیده اند، بدینوسیله تسهیلات ذیل ابلاغ می شود:

الف) دانشجویانی که معدل کل آنها بالاتر از ۱۴ است، می توانند بدون شرکت در آزمون پایان دوره داروسازی فارغ التحصیل شوند.

ب) دانشجویانی که معدل کل آنها کمتر از ۱۴ است، می توانند دروسی که در آزمون پایان دوره از آن دروس سوال طراحی می شود مجدداً اخذ و با نمره بالاتر از ١٤ پاس کرده و فارغ التحصیل شوند. این دروس شامل دروس تئوری (گیاهان دارویی و فارماکوگنوزی، شیمی دارویی، داروشناسی و سم شناسی، فار ماسیوتیکس دارو و درمان بیماری ها) است.

در این ابلاغیه آمده است این تصمیم با هدف جلوگیری از تأخیر در روند فراغت از تحصیل دانشجویان داروسازی و تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت آموزشی آن‌ها اتخاذ شده است.

زهره بال

