خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آمارهای اعلامی از سوی گمرک استان سمنان نشان می‌دهند که این استان در زمینه افزایش صادرات و همچنین توسعه تجارت بین‌المللی توانسته عملکرد نسبتاً خوبی را از خود به جای بگذارد هر چند هنوز به عقیده بسیاری از صاحب نظران تا جایگاه مطلوب، فاصله بسیار است.

این دست کارشناسان عقیده دارند که استان سمنان ظرفیت‌های بسیار زیادی در بخش‌های مختلف به خصوص صنعت قطعه سازی، خودروسازی معادن فلزی ارزشمند، سنگ‌های زینتی، داروهای دامی و… دارد که آنطور که باید و شاید به حرکت در نیامده‌اند.

یک سالی می‌شود که دولت چهاردهم در کشورمان استقرار پیدا کرده و آمارهای همین یک ساله خبر از رشد حدوداً ده درصدی صادرات کالاهای تولیدی استان سمنان به کشورهای خارجی می‌دهند همچنین حضور استان سمنان در اکسپوی ۲۰۲۵ تهران توانست ظرفیت‌ها و فرصت‌های صادراتی این استان را به تجار داخلی و خارجی و همچنین بازارهای خارجی بشناساند به خصوص این مقوله در زمینه خودرو، صنایع قطعه سازی، داروهای دامی و همچنین فناوری‌های مرتبط با ارتباطات و های تک رقم خورد.

رشد صادرات استان سمنان در یک سال اخیر

یک کارشناس تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ روند رو به رشدی را در زمینه گمرک و صادرات کالاهای غیرنفتی از استان سمنان شاهد بوده ایم، گفت: آماری که فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ منتشر شده نشان می‌دهد که ۴۰۰ هزار تن کالا از گمرکات استان سمنان شامل سمنان، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و دفتر گمرک شاهرود صادر شده است.

فرزاد محمدی فرد با بیان اینکه ارزش کالاهای صادراتی استان سمنان در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۲۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که نشان از رشد خوبی چه از بعد کیفی و چه کمی دارد، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ در واقع ۴۱ کشور دنیا میزبان کالاهای استان سمنان بودند در صورتی که برای مثال در سال ۱۳۹۹ تنها ۳۶ کشور دنیا میزبان کالاهای صادراتی از گمرکات رسمی استان سمنان بوده که از بابت تعداد کشور و یافتن بازارهای جدید برای کالاهای تولیدی استان سمنان هم موفقیت‌های خوبی کسب شده است.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل موفقیت استان سمنان در زمینه افزایش سهم صادرات این است که در این استان کالاهایی که به شدت خواهان دارند تولید می‌شود برای مثال ما در این استان شاهد وجود فلزات سنگین، پلی کربنات، داروهای دامی، اسیدسولفوریک، کابل‌ها و سیم‌های برق در ابعاد مختلف و… تولید می‌شود که به شدت نیاز کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکمنستان و تاجیکستان و… هستند.

رشد صادرات کیفی و کمی

این کارشناس تجارت که عملکرد گمرکی استان سمنان در یکسال و نیم اخیر را کاملاً مورد بررسی قرار داده با بیان اینکه آمارها نشان از رشد حجمی و دلاری صادرات استان سمنان در سال گذشته می‌دهد، می‌گوید: صادرات کالا از گمرک استان سمنان در سال قبل و طبق اعلام روابط عمومی گمرک استان سمنان از نظر ارزش ۴۶ درصد و از نظر وزن ۱۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است و این یعنی ما توانسته‌ایم کالاهای با کیفیت تر و با ارزش دلاری بیشتری را صادر کنیم.

محمدی فرد ادامه داد: طبق اعلام گمرک استان سمنان در سال ۱۴۰۳ هم تعداد شرکت‌های تجاری صادر کننده کالاها از استان سمنان افزایش یافته و هم تعداد اقلام کالایی صادر شده به این ترتیب که در سال گذشته تعداد کل شرکت‌های صادر کننده استان سمنان تقریباًً از ۱۴۵ کشور به بیش از ۲۳۰ شرکت افزایش پیدا کرده است و این رشد شرکت‌های تجاری که کالاهای صادراتی استان را صادر می‌کنند را نیز نشان می‌دهد از سوی دیگر صادرات کالا از گمرک‌های سمنان در حالی در سال گذشته به ۹۰ قلم کالا افزایش یافته که در دو سال قبل تعداد کالاها به ۶۰ قلم هم نمی‌رسید.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر بیشترین واردات گمرکی استان سمنان در سال ۱۴۰۳ خط تولید و مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی به خصوص از چین و آلمان و روسیه و… هستند که نشان می‌دهد واردات ما هم باز در راستای توسعه تولید و احتمالاً کمک کننده بسیار خوبی به افزایش صادرات خواهد بود، افزود: این آمارها نوید روزهای خوبی را می‌دهد.

این کارشناس تجارت در ادامه گفت: یک نکته نگران کننده هم وجود دارد و آن اینکه از زمانی که نخستین استاندار سمنان در دولت چهاردهم به سمنان آمده هنوز هیچ برنامه عملیاتی در راستای شکوفا تر کردن تولید صادراتی استان سمنان بجز حضور در اکسپو که البته آن هم یک رویه روتین اداری بوده دیده نشده است و لذا امیدواریم به زودی شاهد تحولات بهتری در این استان باشیم.

آمار صادرات سال جاری

مدیرکل گمرک استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید رشد صادرات در استان طی سال ۱۴۰۴ بیان می‌کند: در بهار سال جاری به این دلیل که آمار ما فصل ارائه شده ۸۸ هزار و ۲۷۵ تن کالا از گمرکات استان شامل سمنان، شاهرود و همچنین منطقه ویژه اقتصادی گرمسار صادر شده که ارزش این کالاها نزدیک به ۴۸ میلیون دلار برآورد می‌شود که این مقدار دلاری نسبت به بهار سال ۱۴۰۳ رشد حدوداً ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مرتضی حاجیان نژاد با بیان اینکه یکی از ملاک‌های شاخص مشخص کردن ارزش کالاهای صادراتی در هر گمرک متوسط ارزش دلاری هر تُن کالای صادراتی است، تاکید کرد: در بهار امسال این شاخص در استان سمنان به ازای هر تن محصولات صادراتی ۵۴۲ دلار بوده در صورتی که در سه ماهه اول سال گذشته این میزان ۱۰۰ دلار با حدوداً بیش از ۲۰ درصد کمتر بوده است و این امر نشان از رشد کیفی محصولات صادراتی استان سمنان در سال ۱۴۰۴ می‌دهد.

وی با بیان اینکه مهمترین کالاهای صادراتی از استان سمنان به ۲۵ کشور جهان از جمله عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و کویت و چیت و… ضد یخ، مصنوعات پلاستیکی شامل ظروف یک بار مصرف، کلرو کلسیم، کربنات سدیم، روغن پایه هیدروکربن، سیم و کابل، مواد شوینده، نمک خوراکی، ماشین لباسشویی، اسید کلریدریک، کاشی و سرامیک، فروسیلیس و… بوده است.

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه ۱۲۱ شرکت توانسته‌اند در بهار ۱۴۰۴ کالاهای صادراتی تولیدی واحدهای صنعتی استان را به کشورهای دنیا صادر کنند، گفت: این میزان صادرات در قالب بیش از یک هزار و ۷۰۰ فقره اظهارنامه صادراتی انجام شده و درآمد گمرک استان سمنان بدون احتساب ضمانت‌نامه‌های صادره نزدیک به ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که نیمی از آن به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده شده است.

توسعه صادرات و حمایت از تولید

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به رویکردهای دولت چهاردهم در قبال حمایت از تولید به خصوص تولیدات صادرات محور بیان کرد: رویکرد ما در مجموعه استانداری سمنان تسهیلگری در مسیر تولید بوده و خواهد بود.

کولیوند با بیان اینکه در این راستا برخی حوزه‌هایی مانند برق، گاز، تأمین مالی، توسعه صادرات و پیگیری مجوزهای مورد نیاز واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای صادراتی و همراهی جدی با واحدهای تولیدی، هدف گذاری شده است، ابراز کرد: تلاش داریم تا از همه ظرفیت‌ها برای کمک به واحدهای تولیدی و صادراتی استان سمنان کمک بگیریم.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت توجه به رشد تولید و حمایت از تولید گران بیان کرد: همانطور که بارها نیز اعلام کردیم معتقد هستیم که توسعه استان سمنان بدون رشد تولید ممکن نخواهد بود و لذا استانداری سمنان آماده است که کارگروه‌های مشترک را در زمینه بررسی مسائل حوزه تولید و صادرات و واحدهای صادراتی استان سمنان ایجاد و مسائل را در سطوح شهرستانی، استانی و ملی دنبال کند.