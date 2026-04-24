اعلام اسامی محصولات مراقبت از مو، فاقد مجوز بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات مراقبت از مو و فرآوردههای آرایشی عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی این محصولات به شرح زیر است:
« شامپو
ضد ریزش / گیاهی: Bioxcin (Black Garlic, Herbal), Priorin, Sensodyne
بدون سولفات: Solex
حاوی آرگان و پروتئین: Lightness, Sophia Beauty
سبوس برنج / زنجبیل: Lanss Plasma, Bioaqua
رنگ مو: Leet
نرمکننده و ماسک مو
ماسک مو: Pantene, Gliss, Lightness, Luma Fofo, Rio, Bioaqua, Neutralizing Mask (Rio), Hair Mask Protein & Brazilian (Luma Fofo), Creamy Hair Mask (Lightness)
نرمکننده: Love Jo Jo, Bioxcin, Nourishing Hair Care Conditioner (Bioxcin)
روغن و سرم مو
روغن آرگان / مو: 555, Sach, OGX, Lightness, Sophia Beauty, Golbarg
سرم مو: Gliss (Deep Repair), Bioxcin, Superguard (3 Phase), Serum Deep Repair (Gliss)»
حالتدهنده مو
پودر حجمدهنده: Fey Bey
مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، میتواند برای سلامت مصرفکنندگان مخاطرهآمیز باشد و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد و از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
