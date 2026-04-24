به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، با گرامیداشت مناسبتهای پیشرو، به تبیین ابعاد مختلف شرایط کنونی کشور و منطقه پرداخت.
وی با اشاره به چهارم اردیبهشتماه و همزمانی آن با سالروز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیهالسلام اظهار کرد: این شخصیت والا از چهرههای برجسته خاندان رسالت است که جایگاه ویژهای در میان امامزادگان دارد و تکریم این روز، پاسداشت مقام معنوی ایشان است.
امام جمعه قم در ادامه به دهم اردیبهشتماه، سالروز عملیات بیتالمقدس و مقدمه آزادی خرمشهر اشاره کرد و افزود: این روز همچنین به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده و یادآور ایستادگی ملت ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور است.
وی با تأکید بر بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره امنیت منطقه، تصریح کرد: کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس باید نسبت به نقشآفرینی دشمنان بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی هوشیار باشند، چرا که این قدرتها با ایجاد پایگاه در کشورهای اسلامی، اهداف خود را دنبال میکنند.
سعیدی در بخش دیگری از خطبهها با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت امام رضا علیهالسلام، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی سیره سیاسی آن حضرت دانست و بیان کرد: در شرایط کنونی، الگوگیری از روش امام هشتم در سه محور بصیرت، عزتطلبی و امیدآفرینی ضروری است.
وی ادامه داد: شناخت دقیق دشمن و پرهیز از فریب ظواهر، از مهمترین درسهای سیره امام رضا علیهالسلام است و امروز نیز باید در برابر شعارهای فریبنده دشمنان با هوشیاری عمل کرد.
امام جمعه قم با تأکید بر اصل عزت در اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: پذیرش ذلت در برابر ظالمان جایگاهی در مکتب اهلبیت ندارد و جامعه اسلامی باید با تکیه بر این اصل، در مسیر دفاع از حقوق خود استوار بماند.
وی همچنین دهه کرامت را فرصتی برای تقویت انسجام اجتماعی دانست و گفت: حفظ امید در جامعه و تقویت وحدت حول محور ولایت، از مهمترین وظایف مردم در شرایط فعلی است.
سعیدی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکره با دشمنان اظهار کرد: در ادبیات سیاسی، مذاکره به معنای رسیدن به نقطه مشترک است، اما زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست و سابقه اقدامات خصمانه دارد، این مفهوم کارکرد خود را از دست میدهد.
وی افزود: حقوق ملت ایران، از جمله مطالبات اقتصادی و سیاسی و همچنین خونخواهی شهدا، موضوعاتی نیست که بتوان بر سر آنها معامله یا چانهزنی کرد.
امام جمعه قم با بیان اینکه در منطق عدالت، مواجهه با متجاوز از مسیر مطالبه حقوق و پیگیری قانونی صورت میگیرد، تأکید کرد: اقتدار کشور در گرو آن است که نشان دهد در برابر ظلم، رویکردی مبتنی بر ایستادگی و مطالبهگری دارد.
وی در پایان با اشاره به تبعیت مردم از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: جامعه اسلامی در همه عرصهها تابع سیاستهای کلان نظام است و هرگونه حرکت در مسیر تعیینشده از سوی رهبری، ضامن حفظ منافع ملی و عزت کشور خواهد بود.
قم- امام جمعه قم با تأکید بر صیانت از منافع ملی در شرایط حساس کنونی، گفت:مطالبات اساسی ملت ایران، از جمله حقوق سیاسی و اقتصادی، در هیچ سطحی قابل معامله یا چانهزنی با دشمنان نیست.
