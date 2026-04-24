کاشت نهال به یاد شهدای جنگ تحمیلی رمضان به بهانه روز جهانی زمین پاک

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن عباس‌ نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از برگزاری آیین کاشت نهال به یاد شهدای جنگ تحمیلی رمضان در منطقه گلندوئک شمیرانات خبر داد و گفت: این برنامه با حضور مسئولان شهرستانی، دادستان لواسانات، تشکل‌ های مردم‌ نهاد زیست‌ محیطی و محیط بانان به مناسبت روز جهانی زمین پاک برگزار شد.

عباس‌ نژاد در حاشیه این مراسم اظهار داشت: به مناسبت روز جهانی زمین پاک که امسال با شعار «انرژی پاک، مرهم زخم زمین» نام‌ گذاری شده است، برنامه کاشت نهال در منطقه حفاظت‌ شده ورجین شمیرانات برگزار شد.

وی با اشاره به حضور دادستان لواسانات، مسئولان شهرستانی و جمعی از تشکل‌ های مردم‌ نهاد زیست‌ محیطی در این رویداد افزود: این اقدام نمادین، یادآور رشادت‌ های شهدای والا مقام جنگ تحمیلی رمضان و گامی به منظور تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در سطح استان است.

عباس‌ نژاد با تأکید بر اهمیت نقش مشارکت‌ های مردمی در بهبود وضعیت زیست‌ محیطی بیان داشت: برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی، حضور فعال مردم، سازمان‌ های مردم‌ نهاد و همکاری دستگاه‌ های اجرایی ضرورتی انکارناپذیر است.