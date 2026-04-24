امام جمعه تبریز: حضور پرشور مردم در تجمعات، تجلی روحیه عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبههای این هفته نماز جمعه تبریز با اشاره به ضرورت تقویت روحیه امید در میان اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: الحمدلله در بسیاری از مراسمها و اجتماعات مردمی، شاهد حضور پرشور و نشاط مثالزدنی هستیم که بیگمان این روحیه، برگرفته از حماسه عاشورا و مکتب اهل بیت (ع) است.
وی در ادامه با هشدار نسبت به توطئههای دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در کشور تصریح کرد: در مقابل این نشاط دینی و انقلابی، جریان یأس و ناامیدی قرار دارد که متأسفانه دشمنان در صدد گسترش آن در جامعه هستند؛ این پدیده سمی باید با ترویج امید و الگوگیری از مقاومت عاشورایی خنثی شود.
امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم فضای یأس و ناامیدی جایگزین شور و شعف عاشورایی شود؛ چراکه جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگر به این روحیه حماسی و امیدآفرین نیازمند است.
خطیب نماز جمعه تبریز با تأکید بر موضع قاطع ایران تأکید کرد: هرگونه گفتگوی سیاسی بدون اجرای کامل بسته ده شرطی تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود.
حجت الاسلام احمد مطهریاصل با بیان اینکه واشنگتن، تلآویو و دیگر قدرتهای مقابل بدانند که کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح ایران است، اظهار داشت: ثبات منطقهای تنها در سایه برداشته شدن سلطه رژیم صهیونیستی و تأمین امنیت محور مقاومتی نظیر حزبالله لبنان امکانپذیر است و در غیر این صورت، هیچ توافقی شکل نخواهد گرفت.
وی با یادآوری ایستادگی هشت ساله ملت ایران در دوران دفاع مقدس، هشدار داد : امروز نیز برای مقابله با هرگونه تهدید، آمادگی کامل برای جانفشانی و نابودی دشمن وجود دارد.
وی با مقایسه رفتار کارکنان فروشگاههای دولتی و خصوصی، تصریح کرد: در بخش خصوصی، برخوردها محبتآمیز و مردمی است، اما متأسفانه برخی مدیران دولتی به بهانه ترس یا حفظ منافع شخصی، مانع مردمی شدن اقتصاد شدهاند؛ این در حالی است که حضور مردم در صحنه اقتصاد، مهر و همبستگی اجتماعی را افزایش میدهد.
مطهری اصل در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف بنزین، از مردم خواست تا با پرهیز از سفرهای غیرضروری و جایگزینی پیادهروی به جای تردد با خودرو، در کاهش مصرف سوخت سهیم باشند.
وی اقتصاد مقاومتی را نیز کلیدواژه اصلی گرهگشایی از مشکلات معیشتی دانست و گفت: همانگونه که امام شهید و رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، اقتصاد باید در دست مردم باشد و دولت تنها نقش نظارتی ایفا کند؛ در این صورت، مهر و محبت نیز در جامعه افزایش مییابد.
