امام جمعه بندرخمیر: معجزه طبس و اصفهان تمام نشده است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر، در خطبه‌های امروز که با حضور خادمان آستان قدس رضوی و پرچم متبرک حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) برگزار شد، با توصیه به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: زیارت ائمه هدی(ع) را نباید مانند دیگر عبادات مستحبی نگاه کرد. امام رضا(ع) فرموده‌اند «هر امامی بر گردن دوستان و شیعیان خود عهدی دارد» و وفای کامل به این عهد، در گرو زیارت با معرفت است.

وی افزود: کسی که از این سنت جا بماند، در حقیقت از وفای به عهد خود غافل شده است و زیارت باید توشه‌ای برای زندگی مؤمنانه باشد تا انسان رنگ ولایت بگیرد.

صالحی با اشاره به فرازهایی از زیارت جامعه کبیره تصریح کرد: عهد امام چیزی جز عهدالله نیست و امام، وسیله‌ای برای حرکت به سوی خداست. به همین دلیل، شرکت در محافل دینی، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و تجدید بیعت با رهبری، همه از جنس وفای به همین عهد و برائت از ولایت شیطان است.

وی خطاب به مردم گفت: به خود ببالید که در این محافل، پای آرمان دین ایستاده‌اید. خداوند پیروزی را به کسانی وعده داده که نصرت دین و امام خود را بر عهده دارند.

شاهچراغ(ع) الگوی تبعیت از امام رضا(ع)

خطیب جمعه بندرخمیر با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت احمدبن‌موسی(ع) شاهچراغ، ایشان را الگوی تبعیت از ولایت دانست و گفت: ایشان با وجود تمام کرامات و جایگاه والای خود، اولین کسی بود که با امام رضا(ع) بیعت کرد و به «ابوالفضل امام رضا» ملقب شد. تمام هجرت و زحمات ایشان برای همراهی با ولی زمان خود بود.

خدای خمینی(ره) همان خدای خامنه‌ای است

امام جمعه بندرخمیر به سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس (۵ فروردین ۱۳۵۹) و همچنین حادثه اخیر فرودگاه اصفهان اشاره کرد و گفت: در طبس، کارتر اعتراف کرد همه چیز با آنها بود، فقط خدا با خمینی بود. در حمله اخیر فرودگاه اصفهان نیز خدای رحمان همان گونه که انقلاب خمینی(ره) را یاری کرد، انقلاب خامنه‌ای را یاری و دشمن را روسیاه کرد.

وی تأکید کرد: معجزه طبس و اصفهان تمام نشده است. اگر در میدان خدا باشیم، خدایی که نیل را شکافت و آتش را بر ابراهیم سرد کرد، پیروزی را قطعی و نصرت خود را حتمی خواهد کرد. دور نیست روزی که جنایتکاران امروز نیز در دریای عظمت این ملت غرق شوند.

هشدار درباره فتنه‌انگیزی دشمن

صالحی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و شکستن اراده ملت است، خاطرنشان کرد: امروز شخص رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند القای اختلاف بین قوای حاکمیت و مردم کند، اما باید مراقب بود و در صحنه دین و قرآن ماند.

وی در پایان با تبریک دهه کرامت، روز حمل و نقل، روز شوراها، سالروز شکست آمریکا در ویتنام و به ویژه روز ملی خلیج فارس را گرامی داشت و گفت: امروز قدرت انقلاب اسلامی در تنگه هرمز متجلی شده و دشمن مجبور است از خلیج فارس با نام «فارس» یاد کند. این نشانه استقامت ملتی است که عهد کرده تا ابد از این نماد تمدن ایرانی صیانت کند.