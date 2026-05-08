به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه گناوه با اشاره به پیام مهم رهبری به مناسبت هفته کار و کارگر و گرامیداشت مقام معلم ،به برخی از مشترکات این پیام که هم در بعد فرهنگی و هم اقتصادی حائز اهمیت و تاثیرگذار در جامعه است، پرداخت و افزود: رهبر فرزانه انقلاب در این پیام بسیار مهم پیشرفت کشور را وابسته به دو بال «علم» و «کار» بیان فرموده اند.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: همانگونه که رهبر شهید امت نیز تاکید می فرمودند و مضمون روایت «العلم السلطان» بود، علم قدرت می آورد و امروز دشمن مقهور و مغلوب علم دانشمندان ،دانشگاهیان ما و جوانان اندیشمند ایران اسلامی شده است .

وی ادامه داد: امروز همه شاهد توانایی های علمی دانشمندان ایران اسلامی هستند و لذا دشمن که مغلوب این علم شده است دانشمندان هسته ای ما را به شهادت می رساند و فضای فیزیکی و دانشگاهی و علمی را بمباران می کند اما علم نابود شدنی نیست.

وی با بیان اینکه بال دیگر پیشرفت کشور در پیام رهبر « کار» است ،افزود: کار و کارگر ستون فقرات اقتصادی کشور هستند.

وی با اشار به نکات دیگر در پیام رهبر انقلاب به این دو مناسبت گفت: در پیام ایشان هم کارگران هم معلمان به منزله ستون فقرات فرهنگی و اقتصادی بیان شده اند.

وی ادامه داد: معلمان نقش هدایتگری و مشعل داری در جامعه را بر عهده دارند و پرچم هدایت و مشعل داری بعد فرهنگی جامعه بر دوش معلم در تراز انقلاب اسلامی است .

وی تصریح کرد: در عرصه اقتصاد نیز کارگران ستون اقتصاد جامعه هستند که امروز وظیفه آنها در جنگ تحمیلی سوم سنگین تر شده است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: رهبری در این پیام فرمودند: «معلمان موثرترین حلقه در نبرد فرهنگی و کارگزاران موثرترین عناصر در نبرد اقتصادی اند » که تعابیر بسیار زیبا از حکیم فرزانه انقلاب به کار رفته است.

وی با اشاره به دیدار رئیس جمهور اسلامی ایران با رهبر حکیم انقلاب اسلامی گفت: این دیدار تمام نقشه های دشمن را نقش بر آب و خنثی کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: امروز همه از دوست و دشمن باید بدانند که فرمانده جنگ یا صلح رهبر فرزانه انقلاب است که شرایط را مدیریت می کند و دشمنان را مستاصل و عصبانی کرده است.

وی گفت: امروز دشمن هیچ دستاوردی در جنگ رمضان نداشته است و رئیس جمهور آمریکا مورد اعتراض افکار عمومی حتی در کشور خود قرار گرفته و در باتلاق گرفتار شده است.

وی بیان کرد: تنگه ی هرمز و مدیریت هوشمند قوی ترین بمب اتم ما دشمن را در آب های خلیج فارس میخکوب کرده است و شجاعت و اقتدار نیروهای مسلح و سپاهیان و نیروهای دریایی کشور ما در پروژه آزادی تنگه هرمز دشمن را به خاک مذلت کشاند و مغلوب نیروهای مسلح ما شد .

وی ادامه داد: دشمن در جنگ شکست خورده و به دنبال یک دستاورد است و حتی در شب گذشته نیز دست به اقداماتی زد تا دستاوردی برای دست برتر در مذاکرات به دست آورداما با قدرت دفاعی و پدافندی ایران با شکست روبرو شد و مجبور به فرار شدند.

امام جمعه گناوه گفت: امروز دست برتر هم در بعد نظامی هم در بعد مذاکرات از آن ایران اسلامی و ملت ایران است و به حول قوه الهی پیروز و غالب این جنگ ما هستیم.

وی بیان کرد: دشمن به خیال خام خود تصور می کند با محاصره دریایی و قرار دادن کشور ما در تنگنا می تواند به اهداف خود برسد اما ایران اسلامی دارای برگ های برنده زیادی است و دشمن هرگز به اهداف خود نخواهد رسید.

لزوم برخورد قاطع با پیاده نظام دشمن

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابان ها گفت: حضور ملت ایران با گذشت نزدیک به هفتاد شب در خیابان ها هم دشمنان داخلی و دشمنان خارجی و آمریکایی ها و پیاده نظام آنها را ناراحت و عصبانی کرده است.

امام جمعه گناوه گفت: در حالی نیروهای امنیتی،پاسداران،بسیجیان و مردم شبانه روز برای حفظ امنیت کشور پای کار هستند و از کشور دفاع می کنند عده ای حرف هایی می زنند که حرف دشمنان است همه این سخنان به دلیل آن است که ملت ایران را نشناخته اند ،دشمنان در برابر اراده این مردم چار ای جز تسلیم ندارند.

وی گفت: هم عده ای که حرف های دشمنان را می زنند و پیاده نظام دشمن هستند و در خط دشمن حرکت می کنند و هم کسانی که فشار اقتصادی و گران فروشی بر مردم تحمیل می کنند و از این آب گل آلود ماهی می گیرند درخواست مردم ایران از قوه قضاییه برخورد شدید با چنین افرادی است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد تحت تاثیر جنگ است ، تمام دنیا تحت تاثیر سونامی و بسته این تنگه ی هرمز ما قرار گرفت ،اگر ما تا پانزدهم خرداد تنگه هرمز را باز نکنیم اقتصاد دنیا منفجر می شود.

وی گفت: عده ای عامل گران فروشی در شرایط کنونی هستند و اگر بنا باشد که قوه قضاییه با اخلالگران نظم و امنیت برخورد کند باید با اخلالگران در اقتصاد و معیشت هم برخورد شود.

وی ادامه داد: اینها هم دشمن مردم و فرصت طلبانی هستند که دنبال پر کردن جیب خود هستند که قطعا باید سازمان بازرسی، قوه قضائیه و همه ی نهادهای مسئول و مسئولان باید پای کار باشند و برخورد کنند.

وی ادامه داد: امروز با مدیریت دولت مشکل کالا نداریم و به برکت جمهوری اسلامی همه کالاها موجود است ولی گرانفروشی باید کنترل شود و همه در این زمینه باید کمک کنند.

رهبر انقلاب الگویی برای مسئولان

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور پبرامون دیدار با رهبری گفت: همه مسئولان و مدیران کشور باید رهبری را به عنوان الگوی خود قرار دهند و از ایشان در الگو بگیرند.

وی با اشاره به دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت بیست و سوم ذی القعده روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام و بیست و پنجم ذی القعده روز دحوالارض گفت: این روز، روز با عظمتی است که روزه گرفتن و دعا برای ظهور امام زمان (عج) در این روز یکی از دعاهایی وارد شده است.

وی با تبریک هفته هلال احمر گفت: نیروهای هلال احمر در ایام جنگ تحمیلی مخصوصا جنگ تحمیلی سوم در نجات و کمک به مردم از زیر آواره ها و تخریب هایی که از سوی دشمن صورت گرفته بودند که گمنام خدمت می کنند و هزاران انسان را از زیر خرواره ها تخریبی که توسط دشمن صورت گرفته بود نجات دادند و تلاش های شبانه روزی آنها در سخت ترین مواقع همراه و دلسوز مردم بودند و تلاش ها و مجاهدت های خاموش آنها قابل تقدیر است.