دهشیری: ملت ایران در برابر دشمنان انقلاب استوار ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اظهار کرد: همه آنچه در هستی وجود دارد مخلوق خداست طراحی خداوند در خلقت انسان ویژه بوده و انسان را به دو قسم آفرید که در انسانیت مساوی هستند.
وی با اشاره به دهه کرامت، افزود: در آستانه ولادت خورشید بزرگ ایران، امام رضا(ع) هستیم، به دلیل دانش سرشار و پیروزی در غلبه بر دیگران، عالم آل محمد دانستند، مرقد امام هشتم محل عبادت و زیارت بزرگان بوده و استواری و پیروزی ایران به برکت وجود امام هشتم است.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران میداند که تمام دشمنان او از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی جزو احمقهای روزگار هستند و در فساد اخلاقی زبانزد همه است که آمریکاییها میگویند کاخ سفید هنوز رئیس جمهوری به نادانی ترامپ ندیده است.
دهشیری با اشاره به اعلام تمدید آتش بس توسط ترامپ، بیان کرد: دشمنان پاسخ قاطعانه را از سران سه قوه، مسوولان و مردم دریافتند که در ایران افراد تندرو و میانه رو وجود ندارد همه افراد انقلابی هستند و از نظام، انقلاب و رهبری خود حمایت میکنند.
وی ادامه داد: ملت ایران پنجاه و چهار شب است که استوار ایستاده است، غرور ملی ایرانیان این روزها زبانزد همه شده که ملت ایران در این جنگ در برابر دشمنان ایستاده و از نظام خود حمایت میکنند.
امامجمعه اردستان اضافه کرد: در چهل و شش سال پیش حادثه طبس شکل گرفت، تمامآنچه که دشمنآورده بود به آتش کشیده شد و در دشت شهرضا اصفهان نیز طبس دومی شکل گرفت و دستاورد بزرگی است که نیروهای مسلح ایران به ویژه فراجا بدست آورند.
دهشیری با بیان اینکه ۱۰ اردیبهشت روز خلیج فارس نامیده شده، یادآور شد: خلیج فارس ۱۱۷ سال در اشغال پرتغالی بود ولی توسط دولت صفوی قلع و قمع شدند و از آنجا رفتند، مردان و زنان غیور ایرانی با تلاش بسیار ، خلیج را به عنوان خلیج همیشه فارس نامگذاری کردند و این است که گلوی دشمنان را در تنگه هرمز فشرده است.
وی گفت: رهبر انقلاب بیان کردند در این اوضاع جنگی مردم مراعات یکدیگر را داشته باشند، سزاوار نیست افراد تحت هر عنوانی گران فروشی و احتکار داشته باشند و این درست نیست.
