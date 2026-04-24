کشف ۱.۳ تن چوب تاغ در اصفهان؛قاچاقچیان با چاقو به جنگلبانان حمله کردند

محمدصالح باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یک عملیات مشترک و منسجم با یگان حفاظت شهرستان اصفهان، مأموران موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب قاچاق و یک دستگاه موتورسیکلت در مناطق تحت حفاظت در شهر کوهپایه در شرق اصفهان شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲ نفر راکب و متخلف با موتورسیکلت که در میان تاغزارهای مخفی شده بودند، به محض رؤیت مأموران یگان حفاظت، با سلاح سرد (چاقو) به سمت مأموران حمله‌ور شدند و پس از ایجاد درگیری، با استفاده از شرایط محیطی منطقه از صحنه فرار کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کوهپایه با بیان اینکه تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری این متهمان با همکاری مراجع انتظامی و قضایی ادامه دارد، گفت: در بازرسی از خودروی توقیف شده، مقدار یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم چوب تاغ کشف و ضبط شد.

باقری ضمن تقدیر از رشادت مأموران یگان حفاظت شهرستان اصفهان، خاطرنشان کرد: حفاظت از ذخیره‌گاه‌های جنگلی و تاغزارهای منطقه اولویت اصلی ماست و این اداره در برخورد با سودجویانی که با تعرض به منابع ملی و حمله به ضابطان قانون قصد اخلال در امنیت زیست‌محیطی را دارند، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد کرد.