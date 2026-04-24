ورود سامانه بارشی جدید به آسمان لرستان از فردا شب

بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان و ورود سامانه بارشی جدید به این استان از شنبه شب، اظهار داشت: بارش پراکنده و رگباری باران ، رعدوبرق، رگبار تگرگ، وزش باد شدید، کاهش دما در این راستا برای استان پیش بینی می شود.

وی با اشاره به استمرار فعالیت این سامانه بارشی در لرستان تا ظهر چهارشنبه، گفت: اختلال در تردد شهری و بین شهری، لغزندگی معابر و جاده ها، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، احتمال سیلابی شدن مسیل ها، خطر اصابت صاعقه، خطر ریزش کوه، آسیب به محصولات کشاورزی، خطر سقوط اشیاء ، کاهش میدان دید افقی و... در لرستان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در انجام سفرهای برون شهری ، عدم انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه ها و خشکه رودها ، آمادگی دستگاه های خدمت رسان به ویژه راهداری و شهرداری ،عدم جابجایی عشایر و چرای دام، مدیریت بهینه انرژی و صرفه جویی در مصرف گاز و برق ، تحکیم سازه ها و ... تاکید کرد.