به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دولتی پاکستان مدعی شد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز وارد اسلام آباد خواهد شد.

خبرگزاری رویترز، الجزیره و العربیه این خبر را به نقل از منابع پاکستانی اعلام کرده اند. همچنین خبرنگار اخبار خارجی شبکه جیونیوز نیز با انتشار یک توئیت گزارش داد که بر اساس اعلام منابع دولتی، انتظار می‌رود عباس عراقچی وزیر خارجه ایران همراه با یک هیئت کوچک، وارد پاکستان شود.

این منبع رسانه ای مدعی شد که در پی گفتگوهای مهمی که با تیم میانجی پاکستانی صورت گرفته، احتمال می‌رود دور دوم مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا برگزار شود.

بر اساس این گزارش، تیم لوجستیک و امنیتی آمریکا پیش از این برای پیشبرد روند مذاکرات در اسلام آباد حضور یافته است.

از سوی دیگر برخی منابع مطلع اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود فردا یک هیئت آمریکایی برای انجام مذاکرات وارد پاکستان شود.